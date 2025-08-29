Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане стартовал проект по оснащению автомобилей скорой помощи современными системами видеонаблюдения. Инициатива направлена на обеспечение безопасности медицинских работников и пациентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

За последние 3 года в столице было зафиксировано 66 случаев нападений на бригады скорой помощи. В этой связи акиматом города принято решение оснастить весь санитарный автотранспорт комплексами видеорегистрации.

«На сегодня первая машина оборудована четырьмя камерами, видеорегистратором с GSM – модулем и монитором, который обеспечивает передачу изображения в режиме реального времени. Видеопоток поступает как в диспетчерскую службу скорой помощи, так и в Центр оперативного управления Департамента полиции, что позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечивать контроль за происходящим внутри и вокруг автомобиля», - рассказали в Управлении общественного здравоохранения города.

До конца года системами видеонаблюдения планируется оснастить 100 автомобилей скорой помощи. Напомним, после участившихся инцидентов с нападениями на медработников Президент страны поручил усилить меры безопасности и защиты прав медицинских работников.