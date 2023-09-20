В Астане в октябре пройдут международные аграрные выставки «KazAgro/KazFarm-2023»

Экономика
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Аманжолова Айман
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С 19 по 21 октября на территории международного выставочного центра ЕХРО в Астане состоятся XIV ежегодные Международные аграрные выставки страны «KazAgro/KazFarm-2023», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото: с сайта акимата Астаны

Предстоящие агровыставки – одни из самых посещаемых и широко освещаемых мероприятий в Казахстане, направленных на устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли и внедрение современных технологий в агропромышленный комплекс. Они являются крупнейшими в Центральной Азии, а также позиционируются как профессиональная площадка для презентации мировых инноваций в аграрной отрасли.

«KazAgro» - самая масштабная в стране выставка растениеводства, включающая в себя вопросы селекции семян, современного оборудования и технологий, услуг для производства, хранения, переработки и логистики сельскохозяйственной продукции и прочее.

«KazFarm» - единственная выставка по животноводству и мясо-молочной промышленности в Казахстане с тематикой полного охвата – от эмбрионов до готовой продукции и сервиса в различных отраслях животноводства.

На мероприятиях представят новейшую сельхозтехнику и оборудование от ведущих мировых агроконцернов, инновационных технологий и программ развития аграрного сектора, которые способствуют внедрению последних мировых достижений агронауки в АПК Казахстана.

Ежегодно эти площадки собирают более тысячи делегатов-участников из разных стран мира. Данные выставки демонстрируют не только товаропроизводительность нашей страны, но и укрепляют отношения между странами - участниками мероприятия.

На площадке EXPO предстоящие выставки объединят более 200 компаний из 20 стран мира, в том же числе: Австрия, Беларусь, Германия, Испания, Канада, Китай, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Италия, Казахстан и другие.

Деловая программа выставок предусматривает организацию и проведение семинаров, презентаций с участием ведущих специалистов отрасли, руководителей агропредприятий и инновационных центров, бизнес-миссий и др.

Ключевым мероприятием международных выставок станет Министерская конференция государств-участников СНГ по вопросам сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности.

Мероприятия проводятся при поддержке министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Федерального Министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, акимата Астаны.

#Астана #акимат #выставка #сельхозтехника

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