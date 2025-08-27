На этом участке дороги ведутся работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: акимат столицы

В связи с этим 28 и 29 августа данный участок будет полностью перекрыт. При этом движение будет организовано по альтернативным подъездным путям.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.