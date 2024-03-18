В Астане взялись за любителей насвая

В Астане проводятся рейды с целью выявления фактов продажи некурительных табачных изделий (насвай, снюс), а также пресечения продажи через открытую рекламу вейпов и электронных сигарет, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Как сообщает акимат Астаны, в ходе рейда проверено более 100 объектов торговли. Сотрудники полиции совместно с районными акиматами выявили порядка 50 фактов продажи и распространения некурительных табачных изделий. К примеру, в районе Байконыр было изъято порядка 100 кг насвая.

«На владельцев магазинов, нарушивших закон, составлен протокол и наложен штраф в размере 25 МРП, это 92 300 тенге. За нарушение запрета потребления этих изделий по статье 441 КоАП РК к административной ответственности привлечено 598 лиц», - рассказал участковый инспектор полиции Ерзат Кокенов.

В настоящее время Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25 МРП, или свыше 92 тысяч тенге.

В ходе рейдов проводится беседа с лицами, которые в общественных местах употребляют некурительные табачные изделия.

Изъяты пакеты с некурительными табачными изделями (насваем) и с жидкостью для электронных испарителей (вейп), пищевые ароматизаторы, химические вещества глицерин, пропиленгликоль.

В акимате напомнили слова главы государства о вреде наркотиков и других пагубных для здоровья казахстанцев веществ.