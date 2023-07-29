В Астане задержали вымогавшего деньги лжеполицейского

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В Астане лжеполицейский вымогал деньги у гражданина Республики Узбекистан, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК. 

Фото: Kazpravda.kz

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина требовал от иностранца 200 тысяч тенге за непривлечение к уголовной ответственности, за совершенное им домогательство в отношении незнакомой женщины.

Лжеполицейский задержан с поличным, при передаче денег.

Проводится досудебное расследование по ст. 190  ч. 2 УК РК.

Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

#Астана #криминал #полиция

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