В Астане задержали вымогавшего деньги лжеполицейского

В Астане лжеполицейский вымогал деньги у гражданина Республики Узбекистан, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

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В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина требовал от иностранца 200 тысяч тенге за непривлечение к уголовной ответственности, за совершенное им домогательство в отношении незнакомой женщины.

Лжеполицейский задержан с поличным, при передаче денег.

Проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК.

Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.