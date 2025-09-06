Обвиняемый убедил женщину в том, что без дополнительных расходов получить качественную помощь невозможно

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В Атбасаре осужден врач за хищение под видом организации платного лечения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Акмолинской области

Приговор в отношении медицинского работника, обвиняемого в мошенничестве путем использования служебного положения, вынес Атбасарский районный суд (ч.2 п.3 ст. 190 УК РК).

Речь идет о бывшем исполняющем обязанности заведующего терапевтическим отделением Многопрофильной межрайонной больницы. Так, в июле 2025 года он принял женщину с диагнозом "сахарный диабет и острый коронарный синдром". Пациентку следовало направить в городскую больницу №2 Астаны, где она получила бы лечение бесплатно в рамках гарантированного объема медпомощи. Однако врач предложил ей платное лечение у кардиохирурга в той же больнице за 1,5 млн тенге.

Обвиняемый убедил сопровождавшую пациентку женщину в том, что без дополнительных расходов получить качественную помощь невозможно. Хотя никакой договоренности с врачами столичной больницы у него не было. Сначала женщина перевела 500 тыс. тенге на указанный врачом банковский счет, затем оставшуюся сумму. Как позже выяснилось, деньги поступили на личный счет мошенника.

В суде вина подсудимого полностью подтвердилась, как его собственными признаниями, так и показаниями потерпевшей, свидетелей, результатами экспертиз.

С учетом чистосердечного раскаяния суд приговорил доктора к двум годам ограничения свободы и лишению права заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет. Приговор пока не вступил в законную силу.