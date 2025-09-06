В Атбасаре осужден врач, выманивший у пациентки 1,5 млн тенге

Мошенничество,Суд
85
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Обвиняемый убедил женщину в том, что без дополнительных расходов получить качественную помощь невозможно

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В Атбасаре осужден врач за хищение под видом организации платного лечения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Акмолинской области

Приговор в отношении медицинского работника, обвиняемого в мошенничестве путем использования служебного положения, вынес Атбасарский районный суд (ч.2 п.3 ст. 190 УК РК).

Речь идет о бывшем исполняющем обязанности заведующего терапевтическим отделением Многопрофильной межрайонной больницы. Так, в июле 2025 года он принял женщину с диагнозом "сахарный диабет и острый коронарный синдром". Пациентку следовало направить в городскую больницу №2 Астаны, где она получила бы лечение бесплатно в рамках гарантированного объема медпомощи. Однако врач предложил ей платное лечение у кардиохирурга в той же больнице за 1,5 млн тенге.

Обвиняемый убедил сопровождавшую пациентку женщину в том, что без дополнительных расходов получить качественную помощь невозможно. Хотя никакой договоренности с врачами столичной больницы у него не было. Сначала женщина перевела 500 тыс. тенге на указанный врачом банковский счет, затем оставшуюся сумму. Как позже выяснилось, деньги поступили на личный счет мошенника.

В суде вина подсудимого полностью подтвердилась, как его собственными признаниями, так и показаниями потерпевшей, свидетелей, результатами экспертиз. 

С учетом чистосердечного раскаяния суд приговорил доктора к двум годам ограничения свободы и лишению права заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

#суд #мошенничество #врач

Популярное

Все
ИИ приходит в школу
Вопреки капризам природы
Жатва на юге вышла на финишную прямую
Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Технологии для удобства жизни
Завтра – День работников нефтегазового комплекса
Решить квартирный вопрос
Риски радикализации внешнеполитических подходов
АНПЗ – 80 лет: путь славы и ответственности
Как сбылась мечта Мауыты-әже
Энергетике и ЖКХ нужны «длинные деньги»
Жемчужина национального искусства
Сфера, сыгравшая особую роль в развитии страны
Преодолевая обстоятельства
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Есть шанс начать новую жизнь
Синдром 7 сентября
Будущее глазами художников
Давайте будем позитивными!
Игра, которая запомнится
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
AI-Sana в помощь студентам
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ
Глава государства прибыл в Китай на саммит ШОС
ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине
Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая
Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем
Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Берик Нажмиденов освобожден от должности Верховного судьи РК
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в су…
Обещала квартиры «по выгодной цене»: подозреваемую в мошенн…
Ильяс Храпунов признан виновным в федеральном суде Нью-Йорка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]