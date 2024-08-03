В Атбасаре реанимируют земли на поливе

По словам директора товарищества Магомеда Огаева, решение реанимировать орошаемые в советское время поля родилось из-за нехватки земли. В их сельском округе взять дополнительный участок под посевы весьма затруднительно. А социальных обязательств перед жителями села Сергеевка с базового аграрного ТОО никто не снимал.

Поэтому и задумали здесь возделывать культуру, которой не нужны большие площади, зато ее урожайность при долж­ном уходе может быть высокой. Если, к примеру, пшеница дает по 10–15 центнеров на круг, то картофель – по 40 центнеров с гектара.

За собственный счет приобрели три дождевальные оросительные системы кругового типа от фирмы Zimmatic по 48 млн тенге каждая. Около 180 млн ушло на необходимую инфраструктуру: подведение электричества, трубопровода, установку насосной станции на Ишиме.

Безусловно, подобные проекты в сельском хозяйстве очень важны, поскольку служат обеспечению продовольственной безопасности страны. Чтобы помочь фермерам, государство предлагает финансовую помощь.

Вот и на покупку, прямо скажем, недешевых дождевальных установок руководителей хозяйства подвигла возможность субсидирования затрат за счет средств местного бюджета. Заявки на предоставление субсидий в областное управление сельского хозяйства тут подали еще в начале нынешнего года. Однако, когда очень необходимые для развития сельхозпредприятия финансы фермеры смогут получить, в областном ведомстве не знают, поскольку пока средств нет…

А новое производство требует все новых затрат. В прошлом году посадили картофель на 80 га. «Первый блин» оказался комом: убрали урожай, но из-за низкой цены на «второй хлеб» (отдавали его по 55–60 тенге за кило) рентабельность продаж оказалась нулевой. К тому же, несмотря на орошение, 25–30% урожая оказалось мелочью.

В ТОО решили: если удастся взять кредит, то расфасованный мелкий картофель также можно будет предлагать на рынке по приемлемой цене.

К слову, о ценах. На вопрос, отразится ли установка дождевальных систем на себестоимос­ти картофеля, директор хозяйст­ва говорит:

– Цены на любую продукцию диктует рынок. Сколько бы сил и средств ты ни вложил в выращивание картофеля, продать дороже существующей цены не получится. Открыть магазин, как часто советуют, тоже не панацея. Поскольку передерживать картофель нельзя. Поэтому крайне важны оптовые покупатели.

К слову, в прошлом году в Сергеевку за картошкой приезжали оптовики из Астаны и Шымкента.

В этом году в хозяйстве картофель высадили уже на 160 га. По словам фермера, за сезон, если нет дождей, нужно 11 раз полностью полить поля. К слову, нынче до начала дождей один раз полить успели. Но опять-таки, прошедший кратковременный дождь не увлажняет почву настолько, насколько нужно. Влага должна проникнуть на глубину до 11 см.

На кредитные средства АО «Агрофинанс» в товариществе приобрели картофелеуборочную технику, начали строительство овощехранилища на 7 500 тонн. Кстати, в прошлом году по области начато строительство всего двух овощехранилищ, и оба они в Атбасарском районе. В одном блоке строящегося здания планируют обустроить холодильник на 750 тонн с перспективой хранения до 1 500 тонн, чтобы можно было сохранять картофель до лета.

Зимой еще 20 человек обеспечиваются работой на сортировке картофеля. В планах руководства хозяйства расширить орошаемые площади до 440 га, чтобы выращивать также морковь, свеклу, капусту. Да и под картофель нужны новые площади для соблюдения севооборота. Но свободной земли, как сказано выше, в сельском округе нет.

30 тыс. га бывшей совхозной земли разделили между собой семь товариществ и несколько крестьянских хозяйств. У ТОО «Абдуалиевых», сеющего пшеницу, ячмень, овес, чечевицу, суданскую траву, 9 500 га посевной площади.

Для развития хозяйства, выполнения социальных обязательств перед сельчанами в ТОО «Абдуалиевых» стараются задейст­вовать все возможные сферы. Занялись животноводством. Имея 500 голов лошадей, начали производить кумыс. Правда, пастбищ имеют лишь четыре гектара. Этого мало.

Пасти лошадей на ограниченном пространстве, окруженном засеянными полями, сложно. На ночь приходится загонять животных в загон и подкармливать. Табунщики на беспокойную работу идут неохотно.

Самое сложное на сегодня для многих развивающихся сельхозпредприятий – дефицит рабочих рук. В ТОО «Абдуалиевых» для решения проблемы нехватки работников делают все, что могут: мотивируют на переезд в сельскую местность, приобретая жилье как в селе Сергеевка, так и в Атбасаре, расположенном в 25 км от населенного пункта. С 2015 года уже купили дома 12 семьям. Средняя заработная плата в ТОО – 250–300 тыс. тенге, плюс социальный пакет.

Нужны хозяйству ветеринарный врач, табунщики. Кстати, когда установили оросительные системы, не смогли найти агронома. Активный поиск все же увенчался успехом: убедили переехать в Атбасар специалис­та из Павлодара. Предоставили жилье, дали служебную машину, положили хорошую зарплату.

– Сегодня, живя и трудясь в селе, есть возможность зарабатывать неплохие деньги и обеспечивать семьи. Стабильной работой, собственной крышей над головой можно без особых усилий в сельской местности обзавестись. Зачем уезжать в неизвестность? – резонно вопрошает директор сельхозпредприятия.