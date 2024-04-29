Уровень воды в реке Жайык продолжает прибывать

По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет», по состоянию на 16.00 эта отметка составила 443 см, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

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Сообщается, что для недопущения подтопления частных жилых домов, в Атырау идет активная фаза берегоукрепительных работ.

Состояние защитных насыпных дамб проинспектировал министр по ЧС Чингис Аринов.

Напомним, ранее по поручению главы ведомства в Атыраускую область прибыла группировка спасателей из Мангистауской, Алматинской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской областей, города Шымкент, а также военнослужащие воинских частей МЧС.

Всего за период паводков в регионе было возведено более 500 км защитных сооружений. Из подтопленных участков откачено свыше 2,5 млн кубометров воды.