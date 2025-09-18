Правонарушители получили тюремные сроки от 2 лет 4 месяцев до 4 лет

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Городской суд вынес приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении экономических преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур и легализацией доходов, полученных преступным путем. Расследование провели сотрудники Департамента АФМ по Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz

Следствие установило, что группа лиц во главе с Тюякпаевым А.С., при участии Аргалаш С.А. и Булатова А.С., организовала схему по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов путём оформления фиктивных счетов-фактур на 1,8 млрд тенге. В результате государству причинён ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 590 млн тенге.

Наряду с этим, Тюякпаев легализовал преступные доходы в размере 342 млн тенге путём перевода через счета подконтрольных компаний на личный счет своей супруги.

С санкции суда наложен арест на имущество: 4 автомашины, 2 квартиры и жилой дом. В ходе следствия добровольно было возмещено 236 млн тенге.

«Судом Тюякпаев, Аргалаш и Булатов признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 4 месяцев до 4 лет. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы – квартира в Атырау и автомашина. В отношении остального арестованного имущества судом принято решение о сохранении обеспечительных мер до разрешения гражданского иска», – сказано в информации.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.