Фото Игоря Бургандинова

Ансамль «Әжелер Шаңырақ» - известный коллектив не только в столице. В 2009 году жительница Астаны Куляш Коспармакова решила создать коллектив из женщин-пенсионерок, которые всегда тяготели к творчеству, но в силу разных причин смогли заниматься им лишь по выходу на пенсию.

С тех пор коллектив – участник всех столичных мероприятий, часто – в коллаборации, например, с молодежными певческими или танцевальными группами. Часто ансамбль выступает совместно с национальными культурными центрами.

Вот и челендж, посвященный юбилею Абая, ансамбль провел совместно с Белорусским культурным центром.

- Мы решили спеть песни в 10-ом автобусе, который следует в наш аэропорт. Проводим наших жителей, которые отправляются в отпуск или даже может быть вылетающих сегодня гостей нашего города, - говорит Куляш Коспармакова.