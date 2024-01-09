Набор на бесплатные курсы казахского языка объявили в столице

Обучение начнется с 1 февраля, сообщает Kazpravda.kz
Массовая библиотека №12 и Центральная детско-юношеская библиотека КГУ ЦБС Астаны совместно с КГУ «Руханият» объявляют набор на бесплатные курсы изучения казахского языка.
По информации пресс-службы акимата Астаны, курсы проводятся для начинающих и продолжающих жителей старше 18 лет в офлайн формате.
«Обучение начнется с 1 февраля. Желающим пройти его необходимо иметь при себе копию удостоверения личности. Занятия будут проводиться 2 раза в неделю, продолжительностью 1 час 20 минут. Чтобы записаться на курсы, следует прийти по адресам: ул. Луи Пастера, 73, с 10:00 до 17:00 (Массовая библиотека №12), проспект Богенбай Батыра, 52 (Центральная детско-юношеская библиотека)», — пояснили в городской администрации.