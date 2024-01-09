Набор на бесплатные курсы казахского языка объявили в столице

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Массовая библиотека №12 и Центральная детско-юношеская библиотека КГУ ЦБС Астаны совместно с КГУ «Руханият» объявляют набор на бесплатные курсы изучения казахского языка.

По информации пресс-службы акимата Астаны, курсы проводятся для начинающих и продолжающих жителей старше 18 лет в офлайн формате.