Фото: kaktus.media

В субботу в Бишкеке прошла акция против изменения флага страны, сообщает Kaktus.media.

Несмотря на обильный снег и арест одного из организаторов - активиста Афтандила Жоробекова, митинг состоялся.

В сквере собралось менее 100 человек. Собравшиеся выкрикивали следующие фразы: "Всех не закроешь", "Подхалимы, уходите" и "Флаг народа".

Участники митинга спели гимн страны.

Напомним, в конце сентября спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов вынесли на общественное обсуждение законопроект об изменении флага страны. Отношение к идее изменилось после того, как ее поддержали Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Президент предложил свой вариант флага, заявив, что, "если, даст Бог, этот вариант пройдет, то отныне мы не будем зависимыми". И добавил, что после изменения флага "будем развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца".

Изменение флага вызвало критику и недовольство со стороны общественности. Но несмотря на это, 28 ноября профильный комитет Жогорку Кенеша единогласно поддержал изменение флага. А спустя день законопроект в первом чтении поддержали парламент и кабмин.

При этом власти делают вид, что недовольства со стороны общественности нет, запрещая любые акции, на которых высказывается недовольство и несогласие с изменением флага, а также арестовывая активных противников идеи изменения флага.