В Бишкеке уберут советские названия улиц

В мире,История
175
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Бишкеке, столице Кыргызстана, планируют переименовать улицы, заменяя советские названия на национальные. Об этом сообщило издание Minval Politika, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Minval Politika

По данным Minval Politika, в Бишкеке 18 улиц и проспектов получат новые названия. После этого 1 января 2026 года введут мораторий на 20 лет на переименование улиц и других географических объектов. Бишкекский городской кенеш уже рассматривает соответствующий проект постановления, разработанный местной мэрией.

В Бишкеке сейчас есть, например, улица Горького. Если Бишкекский городской кенеш одобрит инициативу городских властей, то эта улица станет называться улицей Анкары.

Также с карты Бишкека исчезнет улица Фрунзе. Вместо нее появится проспект Чуй. Улицы Льва Толстого и Путепроводная хотят объединить в Шабдана Баатыра, а Селекционную и Муромскую улицы – в улицу Махатмы Ганди.

Также ранее сообщалось, что мэрия Бишкека предлагает ограничить передвижение транспорта по городу в будние дни.

#улица #Кыргызстан #Бишкек #название

Популярное

Все
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
Как будет расти Караганда
Уборка началась на севере страны
Путь к прогрессу лежит через тесную связь науки и производства
Рожденная степным ветром
Чистую воду в каждый дом
Сталь «учат» держать удар
В честь тех, кто воплотит мечты
Меню и чеки без ошибок
Принципы равных возможностей
Сила перемен
Создать инструменты профилактики
Укрепляя сотрудничество
Комфортный путь в мир знаний
Запаслись топливом
Думай, прежде чем публиковать
Чтобы у людей была вода
Стратегический ресурс экономики
У нас на районе
Создан цифровой штаб
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Небезопасные электрочайники изымают из казахстанских магазинов
Диалог, основанный на традициях
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в должность
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
На юниорском первенстве планеты
Стимул для новых достижений
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Пролив Дарданеллы закрыли в Турции
Бывшую первую леди Южной Кореи задержали по обвинению в кор…
В Канаде ситуация с лесными пожарами резко ухудшилась
Крупнейшую на западе Европы АЭС отключили из-за медуз

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]