В Бишкеке, столице Кыргызстана, планируют переименовать улицы, заменяя советские названия на национальные. Об этом сообщило издание Minval Politika , передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Minval Politika

По данным Minval Politika, в Бишкеке 18 улиц и проспектов получат новые названия. После этого 1 января 2026 года введут мораторий на 20 лет на переименование улиц и других географических объектов. Бишкекский городской кенеш уже рассматривает соответствующий проект постановления, разработанный местной мэрией.

В Бишкеке сейчас есть, например, улица Горького. Если Бишкекский городской кенеш одобрит инициативу городских властей, то эта улица станет называться улицей Анкары.

Также с карты Бишкека исчезнет улица Фрунзе. Вместо нее появится проспект Чуй. Улицы Льва Толстого и Путепроводная хотят объединить в Шабдана Баатыра, а Селекционную и Муромскую улицы – в улицу Махатмы Ганди.

