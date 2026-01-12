Эта гигантская рыба умеет дышать воздухом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Бразильский 53-летний рыбак выловил в реке Маринейру в штате Сан-Паулу гигантскую арапаиму, длина которой составляет 2,5 м, а вес — 160 кг.

Одной из особенностей этого вида рыб является умение дышать воздухом. Это позволяет особям существовать в водоемах с предельно малым содержанием кислорода, периодически поднимаясь на поверхность воды.

При этом вид является инвазивным. За пределами своего традиционного места обитания он способен нанести существенный ущерб местным экосистемам.

«Поскольку в этих регионах нет естественных хищников, способных сдержать распространение, его популяция может расти бесконтрольно», — говорится в публикации издания Diário do Litoral.

Отмечается, что арапаимы могут достигать в длину до 3 м, а масса — до 200 кг. Мясо рыб пользуется популярностью в региональной кухне, а из других частей туши изготавливают аксессуары.