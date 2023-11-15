В чем подозревают главу управления ТЭК и коммунального хозяйства Астаны

"Антикоррупционная служба по городу Астане пресекла преступную деятельность руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Он подозревается в получении взятки в крупном размере в виде загородного дома от руководителя частной компании. Взятка предназначалась за лоббирование интересов частной организации при определении поставщика работ по строительству канализационных очистных сооружений в Астане", – сообщил официальный представитель агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.