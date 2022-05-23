В чем сила музеев?

В Национальном музее Республики Казахстан состоялась акция «Ночь музеев».

Ее официальная тематика в этом году – «Сила музеев». Мероприятие началось с торжественного дефиле роты почетного караула и военных оркестров Министерства обороны и Национальной гвардии РК у здания музея. Затем гостей ждали выступления оркестра театра Astana Opera, постановки артистов ГККП «Цирк Астаны», концерт солистов Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, театрализованные экскурсии и постановки столичного театра «Шаңырақ».

Были и уже полюбившийся всем проект «Звездный гид», множество интересных познавательных программ, а также открытие постоянного экспозиционного зала произведений казахстанских художников-классиков.

– 18 мая в мире отмечают Международный день музеев. Этот праздник всегда с нетерпением ждут все любители искусства и сотрудники музеев, – говорила заместитель директора Национального музея РК Назгуль Кадримбетова. – Именно музеи являются хранителями исторической памяти и наследия прошедших эпох. Цель акции «Ночь музеев» – популяризация духовных, культурных ценностей, демонстрация произведений искусства разных жанров и стилей, знакомство посетителей с музейной деятельностью, уникальными экспонатами и артефактами.

Акция была организована на высшем уровне и собрала многих жителей и гостей столицы.

Отметим, что Международный день музеев был утвержден на Генеральной конференции Международного совета музеев в 1977 году. Впервые акция «Ночь музеев» состоя­лась в 1997 году в Берлине.

А сила музеев заключена, как представляется, в том, что они способны преобразить мир вокруг. Здесь рассказывают нам о прошлом, открывают наши умы новым идеям. Музеи участвуют в образовании и воспитании молодежи. И просто дают возможность отвлечься от суе­ты, получить эстетическое наслаждение. Побывав в музее, мы всегда узнаем что-то новое, особенное, духовно обогащаемся.