В Чили объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

15 человек погибли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Чили объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, в результате которых погибли по меньшей мере 15 человек. Почти 4 тысячи пожарных борются со стихийным бедствием, вызванным порывистыми ветрами и жаркой погодой в Южном полушарии, сообщает телеканал France24.com. 

Более 50 тысяч жителей были эвакуированы из-за вышедших из-под контроля лесных пожаров на юге страны. Министр безопасности Луис Кордеро объявил тревогу из-за 14 больших возгораний. Огненная стихия бушует в регионах Нубле и Биобио примерно в 500 километрах к югу от Сантьяго.

По словам местных жителей, также сильно пострадал небольшой портовый город Лиркен. Многие люди в целях спасения бросились на пляж.

Агентство по охране лесов прогнозирует ухудшение ситуации с пожарами из-за высоких температур и сильного ветра.

Также сегодня в ЮАР объявили режим национального бедствия из-за наводнений.

