В демпартии «Ак жол» сделали заявление по итогам референдума

Референдум
152
Айман Аманжолова
корреспондент

Текст заявления опубликован на официальном сайте партии

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Дорогие казахстанцы!

Демократическая партия «Ак жол» искренне поздравляет весь народ Казахстана с принятием Новой Конституции!

В этот судьбоносный момент наша нация проявила высокую гражданскую ответственность и политическую зрелость, о чём говорит высокая явка на состоявшемся референдуме.

Этот стало результатом огромной работы сотен и тысяч наших соотечественников по подготовке проекта Конституции, а также по его разъяснению во всех регионах и отраслях, местных сообществах и трудовых коллективах.

Демократическая партия «Ак жол» выражает признательность всем членам Рабочей группы по Парламентской реформе и Конституционной комиссии за совместную подготовку качественного и содержательного документа, отвечающего на самые злободневные вопросы повестки дня, которые стоят перед нашим народом.

Считаем, что выработанные подходы и институты Новой политической модели позволят Казахстану уверенно развивать экономику, повышать благосостояние народа, внедрять передовые технологии и продвигать национальные интересы на многие десятилетия вперёд.

Для нас особая привилегия, что в Новой Конституции учтены целый ряд предложений, выдвигавшихся нашей партий в ходе заседаний Рабочей группы и Комиссии, а также годами ранее: это касается перехода к однопалатному Парламенту, избираемому по пропорциональной системе; распространения гарантий и защиты государства на все виды собственности; защиты банковской тайны и тайны переговоров, в том числе с использованием цифровых технологий; преемственности государственности Республики от тысячелетней истории Великой степи и т.д.

Все эти изменения приведут к уходу от авторитарной системы и формированию сбалансированной, сильной, конкурентной и многоплановой политической модели; укреплению политических партий и расширению представительства интересов разных групп общества в системе государственного управления. Базовые принципы Президента К.Токаева – «Справедливый Казахстан», «Закон и порядок» - послужат платформой реальной демократии в нашей стране, так как целью демократии является Справедливость, которая опирается на Порядок, выраженный через Закон.

Уверены, что прямым результатом Новой Конституции также станут развитие доверия и партнёрства между государством и обществом; пробуждение массовой гражданской и предпринимательской инициативы; масштабное вовлечение молодёжи в научные и технологичные проекты; ускоренное внедрение в производство, экономику и обыденную жизнь казахстанцев инноваций и цифровых разработок, включая Искусственный интеллект.

Всё это выдвинет Казахстан в ряд наиболее прогрессивных, успешных и креативных стран в XXI веке.

Мы искренне благодарим всех коллег по Всенародной Коалиции, которая провела небывало масштабную агитационную компанию, охватившую всю страну, от Катон-Карагая до Кендірлі, от Мамлютки до Мырзакента. В ходе неё были проведены тысячи коллективных встреч, где все желающие смогли выразить свою позицию и получить ответы на волнующие их вопросы. Гордимся, что в этой работе достойную роль сыграли тысячи сторонников Демократической партии «Ак жол».

Наша особая благодарность подлинному автору Новой Конституции, Президенту К.Токаеву – за его профессионализм и гражданское мужество, преданность своему народу и своему долгу.

Именно глубокое понимание законов политического развития позволило Касым-Жомарту Токаеву, не дожидаясь глобальных потрясений, которые мир увидел в последние недели, в очередной раз предвосхитить события и приступить к реформе государственного устройства, адекватного нынешним и грядущим вызовам.

Нужно признать, что Новая Конституция стала логической вершиной конституционных инициатив Главы государства, начатых им в ходе реформы 2022 года. Именно тогда был зафиксирован курс на демонополизацию экономики и политики, перезагрузка в работе палат Парламента, закреплена принадлежность земли и недр народу Казахстана и т.д.

А сегодня мы становимся свидетелями развёртывания этих перемен в необратимый политико-экономический, социальный и ментальный общественный прогресс. Не случайно в Новой Конституции особое внимание получили приоритетный статус наука и образование, защита прав человека, благосостояние и качество жизни, реализация творческого потенциала каждого. Этот проект открывает перед молодым поколением дорогу в успешное будущее в открытом мире знаний, амбиций и технологий; создаёт надёжные гарантии поддержки реально нуждающихся. Документ носит не только человекоцентричный, но и правозащитный характер.

И решительные действия нашего государства в драматических условиях эвакуации граждан Казахстана из охваченного военным противостоянием Ближнего Востока – лишнее доказательство приоритетов Президента К.Токаева как во внутренней, так и во внешней политике.

Как представитель национального бизнеса, промышленности и предпринимателей, Демократическая партия «Ак жол» отмечает в Новой Конституции целый ряд важных новелл, направленных на прогрессивные перемены в рыночной экономике, уход от сырьевой зависимости и формирование современного, многоукладного, технологичного и конкурентоспособного промышленного каркаса страны, поддержку малого и среднего бизнеса, вовлечение миллионов сограждан в перераспределение национального дохода путём инициативы и трудового участия.

Мы категорически приветствуем закрепление статуса городов ускоренного развития, что даст возможность инвесторам, не оглядываясь на бюрократию внедрять самые передовые IT-технологии и цифровые инструменты, включая Искусственный интеллект. Это позволит нашей стране масштабировать успешные решения и развиваться на одной волне с самыми технологичными экономиками мира. А придание конституционного уровня национальной валюте становится принципиальным фактором суверенитета и национальной экономической безопасности.

Эти и многие другие аспекты Новой Конституции поднимались и обсуждались нами на многочисленных встречах в период агитации в составе Всенародной Коалиции. Важно подчеркнуть, что подавляющее большинство граждан уже тогда высказывались в поддержку документа, что и показал прошедший вчера референдум. Поэтому этот документ с полным основанием стали называть Народной Конституцией.

В беседах с избирателями отдельную убедительность получил аргумент о личном участии в разработке проекта Президента К.Токаева, а результаты референдума говорят не только об оценке документа, но и о высокой степени доверия казахстанцев к политике Главы государства.

Дорогие соотечественники. С сегодняшнего дня мы с вами вершим историю, которая зависит только от нас и наших дерзаний, а потому обязательно станет историей успеха нашей нации. И залогом тому – наш Основной закон.

Поздравляем всех нас, желаем мира и прогресса нашей стране, здоровья, благополучия и новых вершин каждому!

 

#голосование #Ак жол #конституция #референдум

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]