В детских садах Астаны стартовал челлендж «Папа, мама, закройте окно!»

Главная цель челленджа — предотвращение фактов выпадения детей из окон, формирование культуры безопасности у малышей и повышение ответственности родителей. Воспитатели в детских садах провели с воспитанниками уроки безопасности, на которых объяснили простые, но жизненно важные правила, которые необходимо соблюдать дома, во дворе и в многоэтажных жилых домах. В частности, опасность открытого окна, необходимость не играть рядом с ним и не приближаться к нему были донесены до детей через игры и познавательные мероприятия, соответствующие их возрастным особенностям.

Самый трогательный момент челленджа — обращение самих детей к своим родителям. С помощью искренних слов: «Папа, мама, закройте окно!», «Моя безопасность — в ваших руках» они призвали взрослых не оставаться равнодушными к вопросам безопасности. Эта инициатива — не просто челлендж.

Это самая важная просьба каждого малыша, обращенная к своим родителям. Ведь ребенок не может полностью обеспечить собственную безопасность. Его жизнь и благополучие — это в первую очередь ответственность взрослых. В связи с этим городское Управление образования призвало всех родителей не оставлять детей без присмотра, установить на окна специальные защитные устройства, не ставить мебель возле окон и строго соблюдать требования безопасности. Бдительность может спасти жизнь ребенка.