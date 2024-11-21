В добрый путь, «Айналайын»!

Литература
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Издан сборник детских рассказов, напечатанный шрифтом Брайля на казахском языке

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Презентация книги под названием «Айналайын» состоялась в Конаеве с участием депутатов Парламента, областного маслихата, деятелей культуры и искусства, педагогов, библиотекарей. Как отметили участники церемонии тұсау кесу, это первое издание подобного формата. Выход его в свет – значимый шаг в развитии инклюзивного образования, создании благоприятных условий для обучения детей с нарушениями зрения. Как известно, рельефно-точечный тактильный шрифт Брайля дает возможность слабовидящим и незрячим людям не только читать, но и писать.

По словам депутата Сената Парламента Амангельды Толамисова, книга открывает новые горизонты для детей с особыми потребностями, предоставляя им возможность в доступной форме знакомиться с рассказами и стихами на казахском языке, развивать свои навыки. Повышение уровня чтения и речевой культуры способствует личностному развитию особенных ребят, поз­волит им поверить в свои силы, облегчит социализацию.

В свою очередь президент Общественного фонда «Білте» поэтесса Макпал Мыса подчерк­нула, что сборник, в который вош­ли произведения 22 авторов, издан при поддержке акимата Алматинской области. Тираж книги составил 1 тыс. экземпляров, все они будут переданы в специальные школы, организации и библиотеки для незрячих граждан по всему Казахстану.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения, в республике проживает свыше 90 тыс. человек с нарушениями зрения, в их числе около 4 тыс. школьников.

– Это значимое событие для общества, поскольку сделан важный вклад в создание равных возможностей для представителей подрастающего поколения независимо от их физических особенностей, – сказала инициа­тор проекта. – «Айналайын» поможет развитию творческого потенциала у детей, расширит их кругозор, даст возможность быть ближе к искусству, культуре, литературе.

Разрезав символическую ленту, участники церемонии раздали первые экземпляры сборника гостям, пришедшим по этому случаю в Дом культуры Конаева.

#книга #презентация #Конаев #Айналайын

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