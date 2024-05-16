В договор с КНР о правовой помощи по гражданским и уголовным делам внесли поправки

Закон направлен на повышение эффективности защиты прав граждан и юридических лиц двух стран

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Целью закона является повышение эффективности защиты прав граждан и юридических лиц Казахстана и Китая, а также развитие сотрудничества по вопросам оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

«Задачей закона является ратификация протокола, подписанного министрами иностранных дел Республики Казахстан и Китайской Народной Республики 17 мая 2023 года в городе Сиань, в ходе визита главы государства в КНР. Протоколом предусматриваются уточнение функции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Республики Казахстан, а также актуализация компетентных учреждений обеих сторон», - говорится в заключении к документу.

Ожидаемыми результатами закона являются дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, направленного на защиту прав граждан и юридических лиц Казахстана и Китая.