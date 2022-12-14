"В дождь, снег, праздники завышает цены" – "Яндекс.Такси" проверяют антимонопольщики

Если будут выявлены монопольно-высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия.

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Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов рассказал о работе госоргана по расследованию дела о «Яндекс.Такси», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

На рынке такси, по словам Ахметова, ведется расследование по тарифообразованию «Яндекс.Такси», который взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование - в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учетом повышенного спроса.

Как он отметил, если будут выявлены монопольно-высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия.

«В целом цифровизация рынка такси в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая. Агрегаторы зарабатывают на увеличении объемов услуг. С другой стороны, чем выше спрос на услуги агрегатора, тем выше его цена. С этим связано и увеличение тарифов. При этом, на данном рынке есть конкуренция. Помимо «Яндекс.Такси» есть InDriver, прочие агрегаторы и таксомоторные компании. Здесь уже решает клиент», – пояснил замглавы АЗРК.