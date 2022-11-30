В дождь видны и в снегопад

Работы выполнены в рамках мер по повышению уровня безопасности дорожного движения на автострадах республиканского значения. В Карагандинской области и области Улытау установлены четыре проекционных пешеходных перехода.

Так, новые проекционные разметки действуют на 912 км автодороги Кызыл­орда – Павлодар – Успенка – граница РФ, внутри поселка Карабас. На 102 км автотрассы Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау, внутри поселка Нура и на 22 км автодороги Жезказган – Есиль – Петропавловск около города Сатпаева.

Работают данные уст­ройства следующим образом: оборудование гобо-проектора создает на проезжей части яркий световой коридор. Проекция хорошо видна в любое время года и над любой поверхностью, к примеру, когда на дороге снег, гололед, при загрязнении проезжей части. Кроме того, технология является долговечной – не стирается и не загрязняется.

Благодаря проекции пешеходные переходы максимально освещены и безопас­ны в темное время суток. Проекция также позволяет концентрировать внимание водителей, ее видно за 150 метров до перехода.

Напомним, что проекционные разметки установлены также на респуб­ликанских автотрассах в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях.