Дань памяти

Официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит».

Здесь похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие жизнь служению Родине, а также жертвы сталинских репрессий. Название комп­лекса «Ата-Бейит» предложил писатель Чингиз Айтматов.

Глава государства возложил цветы к памятнику жертвам трагических событий 1916 года, установленному на территории мемориального комплекса. Затем Президент Касым-Жомарт Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Сотрудничество

братских народов

После Президент Касым-Жомарт Токаев направился в резиденцию «Ынтымак Ордо», где состоялась встреча с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым.

По традиции переговорам предшествовала торжественная церемония: главы государств поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны двух стран. Затем после рапорта начальника роты почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совершили обход строя.

Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом Кыргызскую Республику.

– Убежден, что этот визит придаст новый импульс развитию дружественных отношений между двумя странами. Казахи и кыргызы – братские народы. У нас общая история, близкие традиции и мировоззрение. Испокон веков два народа живут в предгорьях Алатау в мире и согласии. Сегодня наше взаимодействие динамично развивается в духе стратегического партнерства. Мы упрочили политический диалог на всех уровнях, основанный на взаимном уважении. Успешно функционируют межгосударственные, межпарламентские, межправительственные советы, налажены межрегиональные связи. В целом между Казахстаном и Кыргызстаном установлено проч­ное многогранное сотрудничество, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства отметил значительный вклад Президента Кыргызстана в укрепление двусторонних отношений.

– Благодаря Вашей неустанной деятельности в Кыргызстане проис­ходят позитивные изменения. Вы реализуете важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Ярким подтверждением этого служит рост экономики страны на 11,7 процента с начала года. Мы рады достижениям братского Кыргызстана и придаем большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества, – подчеркнул он.

В свою очередь Садыр Жапаров поблагодарил Главу нашего государства за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Бишкек.

– Вас знают в Кыргызстане как выдающегося государственного деятеля и опытного дипломата международного уровня. Мы очень рады, что в последние годы при Вашей непосредственной поддержке двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень, а наши дружественные и братские отношения еще больше укрепились. Мы с особым уважением относимся к казахскому народу. Нас связывают общие историчес­кие корни. Мы следуем заветам наших предков – Токтогула и Абая, Чингиза и Мухтара. Мы стремимся передать наше историческое наследие будущим поколениям. Со своей стороны выражаю готовность к дальнейшему развитию наших взаимоотношений. Наша главная сила – в солидарности и единстве двух стран, – подчеркнул Президент Кыргызстана.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также были рассмотрены региональная и международная повестки дня.

Заседание Высшего межгосударственного совета

В Бишкеке под председательством президентов Касым-Жомарта­ Токаева и Садыра Жапарова состоялось седьмое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

Выступая на заседании, Глава нашего государства вновь выразил признательность Президенту Кыргызстана за приглашение и назвал целью своего официального визита укрепление казахско-кыргызских связей и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

– Убежден, что благодаря политическому диалогу на высоком уровне взаимодействие между нашими странами выйдет на качественно новый уровень. Казахи и кыргызы – братские народы, связанные общей историей и судьбой. Наши страны неизменно поддерживали друг друга и в трудную минуту, и в радостные дни. Наша дружба, выдержавшая испытание временем, – это завещанное предками духовное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Сегодня отношения между двумя народами переросли в нерушимое партнерство, основанное на взаимном доверии и уважении. Связи между двумя странами развиваются в духе союзничества. Кыргызстан – один из основных стратегических партнеров Казахстана в регионе. Объем двусторонней торговли достиг около 2 миллиардов долларов. Имеются все возможности увеличить этот показатель. Инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом, что позволило успешно реа­лизовать ряд совместных проек­тов. Мы координируем действия в водно-энергетической отрасли. Укрепляются связи в культурно-гуманитарной сфере, – отметил Президент Казахстана.

Он подчеркнул, что наша страна уделяет особое внимание углублению взаимодействия с Кыргызстаном. Так, в прошлом году был подписан историчес­кий Договор об углублении и расширении союзнических отношений. В рамках нынешнего визита принят Комплексный план сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, призванный придать новый импульс развитию казахско-кыргызских отношений.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, правительствам обеих стран следует руководствоваться целями и задачами, обозначенными в этом плане.

В свою очередь Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан привержен курсу на всестороннее укрепление отношений с Казахстаном в духе дружбы, добрососедства и исконного братства.

– Казахстан – наш самый близкий сосед, братская страна, занимающая особое место во внешней политике Кыргызстана, один из наших основных торговых партнеров. С глубоким удовлетворением хочу отметить, что благодаря Вашей личной поддержке, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, между нашими государствами уверенно развиваются стратегичес­кое партнерство и союзничес­кие отношения. Издавна наши народы жили в согласии и дружбе, поддерживая друг друга. В связи с этим глубоко убежден, что на основе сложившихся традиций дружбы мы сможем совместно решать все возникающие вопросы. Ведь кыргызы и казахи – народы-близнецы. Великий Абай говорил: «Ни один казах не усомнится в едином происхождении кыргызов и казахов», – сказал Садыр Жапаров.

В ходе заседания были рассмот­рены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транс­портно-транзитной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

С докладами выступили замес­титель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленнос­ти Кыргызстана Бакыт Торобаев, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков, министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Абсаттар Сыргабаев, директор Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана Абдикарим Алимбаев, министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

Кроме того, министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана Бактияр Орозов объявили об открытии филиала Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева на базе Ошского государственного университета.

Орден «Алтын Қыран» для Президента

Важной частью программы официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан стала церемония награждения Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова казах­станским орденом «Алтын Қыран».

Выступая на торжественном меро­прия­тии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что считает Садыра Жапарова настоящим лидером и опытным политиком, ведущим кыргызский народ к прогрессу.

– Мы высоко ценим Ваш неустанный труд на пути к процветанию Кыргызстана. Благодаря Вашей взвешенной политике страна вступила в новый этап развития. Экономика Кыргызстана демонстрирует высокие темпы роста. По Вашей инициа­тиве реализуются новые крупные проекты в различных сферах. Масштабные преобразования осуществляются в социальной сфере, а также в системе науки и образования. Все это, несомненно, укрепит экономику Кыргызстана и повысит его авторитет на международной арене. Ваши дальновидные шаги способствовали укреплению мира и стабильности в регионе. Абсолютно уверен, что под Вашим мудрым руководством братский кыргызский народ достигнет еще больших высот, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане искренне рады достижениям Кыргызстана. Он вновь напомнил, что братские казахский и кыргызский народы издревле связывают общие судьба, история и традиции, схожие языки, менталитет и образ жизни. На сегодняшний день между странами установлены отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, союзнические связи продолжают укрепляться.

– Динамично развивается стратегичес­кое партнерство между двумя государствами, и Вы вносите в это неоценимый вклад, – обратился Президент Казах­стана к главе Кыргызстана. – Благодаря нашим совместным усилиям казахско-кыргызское взаимодействие получило новый импульс. Выдвинуты новые инициативы, направленные на углубление стратегичес­кого партнерства. Важные начинания, отвечающие интересам обеих стран, отражают подлинное братство и еще больше укрепляют нашу дружбу. В нынешнее неспокойное время объединение усилий имеет особое значение, поскольку наша нерушимая общность – это наше бесценное богатство. У выдающегося кыргызского акына Токтогула Сатыл­ганова есть запоминающиеся слова: «Жақсы адамның белгісі – ел қамы үшін күйінер» («Достойный человек – тот, кто переживает за судьбу своего народа»). В Казахстане хорошо знают, что Вы упорно трудитесь на благо кыргызского народа, верно ему служите и вносите огромный вклад в укрепление дружественных отношений между нашими народами. Поэтому я принял решение наградить Вас высшей государственной наградой Республики Казахстан – орденом

«Алтын Қыран». Эта награда – знак особого уважения и искренней признательности Казахстана Вам и всему кыргызскому народу, – заключил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу за присуждение ему высшей государственной награды Рес­публики Казахстан и подчеркнул, что воспринимает эту награду как знак особого уважения к кыргызскому народу.

Он также отметил, что этот жест свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, выразив уверенность в том, что сотрудничество, выдержавшее испытание временем, будет укрепляться и в дальнейшем.

Продуктивные переговоры

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров выступили с заявлением для прессы.

Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить Бишкек с официальным визитом и радушный прием на кыргызской земле.

По словам Главы государства, в ходе седьмого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана был подробно обсужден ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений. Достигнуты важные соглашения, отвечающие интересам обеих стран.

– Мы пришли к общему мнению, что как братские государства будем решать любые вопросы в духе взаимного доверия и союзничества. У нас есть и политическая воля, и стремление к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества, – сказал Президент РК.

Он сообщил, что особое внимание в ходе переговоров было уделено укреп­лению торгово-экономических связей. Казахстан является одним из ключевых партнеров Кыргызстана в сферах торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,7 млрд долларов, и, по словам Главы государства, показатели за первую половину этого года также обнадеживающие.

– Мы заинтересованы в увеличении объема торговли до трех миллиардов долларов в ближайшие пять лет. Поэтому в рамках визита была подписана специальная «дорожная карта». В целом есть большие возможности для увеличения двустороннего товарооборота. В следующем году планируется запустить индустриальный торгово-логистический комплекс, который строится на казахско-кыргызской границе, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что обе страны располагают огромным потенциалом в агропромышленном секторе. На эту сферу приходится 25% от общего товаро­оборота. Поэтому, по его мнению, крайне важно увеличивать объемы торговли и открывать совместные предприятия. В связи с этим правительствам обеих стран поручено принять «дорожную карту» на ближайшие два года.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что казахские инвесторы вносят вклад в развитие важных секторов экономики Кыргызстана. За последние 20 лет Казахстан инвестировал 1,4 млрд долларов в экономику Кыргызстана, в том числе в социально значимые проекты.

– Мы договорились и впредь создавать благоприятные условия для эффективной работы совместных предприятий. Особое внимание было уделено увеличению пропускной способности казахско-кыргызской границы, а также вопросу грузо­перевозок. В последнее время в этом направлении проведен ряд масштабных мероприятий. Сейчас ведется работа по модернизации восьми пограничных пунктов пропуска. Эта работа будет полностью завершена в ближайшие два года. Правительствам обеих стран поручено держать данный вопрос на особом контроле. Все это будет способствовать увеличению объема взаимной торговли, – отметил Президент Казахстана.

Еще один актуальный вопрос – активизация региональной интеграции. Стороны договорились в ближайшее время провести очередное заседание Межрегионального форума. В ходе переговоров также был обсужден потенциал сотрудничества в области цифровизации и электронного правительства. Достигнута договоренность об обмене опытом и развитии коммуникаций в области цифровизации экономики.

Отдельно Глава государства остановился на вопросе координации отношений в водно-энергетической сфере.

– Эффективное использование транс­граничных водных ресурсов становится ключевым фактором стабильности и устойчивого развития региона. В связи с этим считаем целесообразным продолжить сотрудничество в этом направлении. Мы готовы неукоснительно соблюдать все соглашения и прилагать усилия для реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также были затронуты вопросы укреп­ления культурно-гуманитарных отношений. По словам Президента, за последние годы проведено немало мероприятий, направленных на активизацию духовных связей. В прошлом году в Астане Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совместно открыли памятник Айколу Манасу. В дни визита в Бишкеке состоялось открытие еще одного символа братства двух народов – монумента Золотого моста дружбы.

– Считаю, что это проявление особых чувств со стороны кыргызского народа к Казахстану. Благодарю уважаемого Президента и весь братский народ Кыргызстана, – подчеркнул Глава нашего государства. – В прошлом году в рамках визита Президента Кыргызстана в Казахстан был достигнут ряд договоренностей, направленных на сближение молодежи двух стран. Одним из результатов является открытие филиала Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева в городе Оше. Правительство Казахстана выделяет кыргызским студентам 50 грантов, со следующего года их количество увеличится до 60.

Накануне в Бишкеке прошли Дни кино Казахстана и 3-й Молодежный форум. Эти мероприятия, по мнению Президента, способствуют укреплению многовекового духовного единства наших народов.

Отдельно в ходе переговоров были рассмотрены перспективы развития сот­рудничества в сферах туризма и спорта.

– В следующем году в Кыргызстане пройдут 6-е Всемирные игры кочевников. Желаем успешного проведения этих масштабных соревнований и со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку, – сказал Глава государства.

Президенты также обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам. По словам Касым-Жомарта Токаева, Астана и Бишкек придерживаются схожих позиций по многим международным вопросам. В частности, углубление интеграции в Центральной Азии отвечает интересам двух стран.

– В этом году главы государств регио­на соберутся на очередной консультативной встрече и обсудят эти вопросы. Казахстан и Кыргызстан плодотворно взаимодействуют в рамках Организации Объединенных Наций и других структур. Выражаем благодарность кыргызской стороне за поддержку инициативы по созданию Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Казахстан полностью поддерживает кандидатуру Кыргызстана в качестве непостоянного члена Совета Безопас­ности ООН на 2027–2028 годы. Мы также высоко оцениваем деятельность Кыргызстана в качестве председателя Организации Договора о коллективной безопасности и Организации тюркских государств. Особую благодарность выражаем нашим кыргызским друзьям за неизменную поддержку инициатив Казахстана в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Уверен, этот визит придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. Достигнутые соглашения – яркое тому подтверждение. Теперь очень важно эффективно их реализовать. Казахстан готов принять все необходимые для этого меры, – подытожил

Касым-Жомарт Токаев.

Президент Садыр Жапаров также высоко оценил результаты состоявшихся переговоров. По его словам, между странами сложился благоприятный политический климат, способствующий росту взаимной торговли, привлечению инвестиций и расширению культурно-гуманитарного сотрудничества.

– Особое внимание мы уделили таким совместным проектам, как запуск индустриального торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахской государственной границе, создание оптово-распределительного центра для хранения сельскохозяйственной продукции в Алматинской области, строительство автомобильной дороги Алматы – Иссык-Куль. Мы обсудили воп­росы увеличения объема и расширения номенклатуры взаимной торговли, а также создания благоприятных условий для бизнеса, – отметил Президент Кыргызской Республики.

По итогам двусторонних переговоров было принято Совместное заявление глав Казахстана и Кыргызстана.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров также подписали решения седьмого заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Кроме того, по информации пресс-службы Президента, членами официальных делегаций были подписаны «дорожная карта» по увеличению двустороннего товарооборота до 3 млрд долларов до 2030 года и другие межправительственные и межведомственные документы.

За вклад в укрепление союзничества

Указом Главы нашего государства за весомый вклад в развитие дружест­венных и союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном ордена «Достық» І степени был удостоен замес­титель председателя Кабинета министров – председатель ГКНБ Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев.

Орденом «Достық» ІІ степени награж­дены депутат Жогорку Кенеша VII созыва Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков, советник Президента Кыргызстана Арслан Койчиев, общест­венный деятель Аскар Салымбеков.

Как отметил Президент Казахстана, видные государственные деятели Кыргызской Республики своим самоотверженным трудом и преданностью делу вносят большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

– Благодаря вашим усилиям укреп­ляются связи в политике, экономике, культуре, последовательно расширяется межпарламентское взаимодействие. Отдельные слова благодарности хочу выразить председателю Государственного комитета национальной безопасности уважаемому Камчыбеку Кыдыршаевичу Ташиеву. Ваш вклад в развитие двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также решение сложных задач обеспечения региональной стабильности заслуживает высокой оценки. Это не просто церемония, а знак признательности и глубокого уважения Казахстана к братскому народу Кыргызстана. Уверен, это событие будет вписано золотыми буквами в летопись казахско-кыргызских отношений как символ вечного братства и добрососедства наших народов. Убежден, вы продолжите вносить существенный вклад не только в поступательное развитие своей Родины, но и в упрочение многогранного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Золотой мост дружбы

Главы государств приняли участие в торжественной церемонии открытия Золотого моста дружбы, расположенного на Аллее дружбы Кыргызстана и Казахстана в Бишкеке. Монумент посвящен выдающимся писателям двух народов – Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову. Проект, инициированный Ассоциацией казахов Кыргызстана, получил поддержку президентов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную важность этого события для казахского и кыргызского народов.

– Монумент служит ярким символом братских уз наших стран и знаком особого уважения кыргызского народа к казахскому народу. Поэтому хочу прежде всего искренне поблагодарить Президента Садыра Жапарова и весь кыргызский народ за поддержку данной инициативы. Убежден, что монумент дружбы будет играть важную роль в культурной и духовной жизни города, имеющего богатую историю. В прошлом году в столице Казахстана мы торжественно открыли памятник Айколу Манасу. Подобные добрые начинания, несомненно, еще больше укрепляют дружбу и взаимо­действие между братскими странами. Действительно, нет более близких народов, чем казахи и кыргызы. Наши народы связаны кровными и духовными узами, общей историей и культурным наследием. Наша многовековая дружба выдержала испытание временем, – сказал Президент Казахстана.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, крайне важно сохранить наше бесценное богатство – гармоничный мир и согласие, завещанные нам великими сынами двух народов.

– Выдающийся поэт Жамбыл так охарактеризовал дружбу казахов и кыргызов: «Жүрегі – бір, жолы – бір, сыйласқан тату тең болды» («Наши сердца бьются в унисон, у нас общий путь дружбы и согласия»). А прославленный Токтогул говорил: «Қанатым – қазақ туысқан» («Братья-казахи – вы крылья мои»). Мухтар Ауэзов и Чингиз Айтматов в своих произведениях отразили всю глубину взаимоотношений наших народов. Так, Мухтар Ауэзов внес большой вклад в изу­чение «Манаса», благодаря его неус­танной деятельности великий эпос удалось спасти от забвения в советские времена. Мы также хорошо знаем, что Мухтар Ауэзов был одним из первых литераторов, признавших огромный творческий потенциал своего коллеги – Чингиза Айтматова. Чингизу Торекуловичу принадлежат такие замечательные слова: «Өзге елдерге барғанда өзіммен бірге ала жүретін екі ұлттық құндылығым бар. Ол – «Манас» пен Мұхтар Әуезов» («Есть две национальные ценности, которые я беру с собой, когда отправляюсь в другие страны. Это «Манас» и Мухтар Ауэзов»). Несомненно, все это убедительно отражает синергию духовных ценностей наших народов. Можно утверждать, что такие произведения этого выдающегося писателя, как «Джамиля», «Белый пароход», «Материнское поле», «Буранный полустанок», являются бесценным достоянием и казахской литературы, – отметил Глава государства.

Как полагает Президент Казахстана, подлинно дружеские, взаимоуважительные отношения этих двух корифеев могут служить образцом для подрастающего поколения.

– Кыргызские режиссеры Болотбек Шамшиев и Толомуш Океев сняли фильмы по произведениям Мухтара Ауэзова «Выстрел на перевале Караш» и «Серый Лютый». А наш режиссер Ардак Амиркулов экранизировал повесть Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!». Проч­ные культурно-духовные связи между нашими странами и народами выступают надежной основой вечной дружбы и добрососедства. Наш общий долг – ценить и укреплять эти отношения. Этот уникальный памятник великим писателям и истинной любви к своей Родине станет ярким символом казахско-кыргызского братства. Наш народ испытывает особые чувства к братьям-кыргызам. В то же время мы всегда можем рассчитывать на такое же бескорыстное отношение со стороны кыргызов, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В торжественном мероприятии приняли участие члены официальных делегаций Казахстана и Кыргызстана, а также представители творческой интеллигенции двух стран.

Школа в честь фронтовика

и писателя

После президенты Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили школу-гимназию № 33 имени Кемеля Токаева, расположенную в Бишкеке.

В годы Великой Отечественной войны в этом здании размещалось Фрунзенское военно-пехотное училище. Отсюда писатель Кемель Токаев был призван на фронт.

В мае нынешнего года Садыр Жапаров­ выступил с инициативой присвоить данному учебному заведению имя Кемеля Токаева.

В ходе посещения Глава государства побеседовал с педагогами и учащимися школы-гимназии.