В двух областях Казахстана ввели ограничения на автодорогах
86
20 января в 16:30 в связи с ухудшением погодных условий на республиканских автодорогах в Акмолинской и Павлодарской областях ограничили движение автотранспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол
В Акмолинской области движение закрыто на участке автодороги Астана-Ерейментау-Шидерты км 16-200 (от г.Астана до границы Павлодарской области).
В Павлодарской области: на участке автодороги Астана-Ерейментау-Шидерты км 200-254 (от границы Акмолинской области до поселка Шидерты).
Ориентировочное открытие дорог – 21 января в 07:00 часов.