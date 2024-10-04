Нарколабораторию ликвидировали в Экибастузе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подпольное изготовление синтетических наркотиков организовали двое жителей Экибастуза Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

В ходе обыска по месту жительства задержанных обнаружено свыше одного килограмма психотропного вещества альфа-PVP, деньги в казахстанской и иностранной валюте, электронные весы, а также ряд приспособлений и соответствующее оборудование для производства синтетических наркотиков. Кроме того, обнаружено и изъято более 120 литров прекурсоров, используемых для их изготовления.

Преступники планировали расфасовать наркотики по мелким партиям и реализовать их посредством сети Интернет, используя курьеров-закладчиков, ищущих легкую и высокооплачиваемую работу.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по факту организации нарколаборатории и производства синтетических наркотиков. Они водворены в изолятор временного содержания.