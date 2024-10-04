Нарколабораторию ликвидировали в Экибастузе

Криминал
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Венера Баталова
корреспондент

Задержанные арестованы, начато расследование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подпольное изготовление синтетических наркотиков организовали двое жителей Экибастуза Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

В ходе обыска по месту жительства задержанных обнаружено свыше одного килограмма психотропного вещества альфа-PVP, деньги в казахстанской и иностранной валюте, электронные весы, а также ряд приспособлений и соответствующее оборудование для производства синтетических наркотиков. Кроме того, обнаружено и изъято более 120 литров прекурсоров, используемых для их изготовления.

Преступники планировали расфасовать наркотики по мелким партиям и реализовать их посредством сети Интернет, используя курьеров-закладчиков, ищущих легкую и высокооплачиваемую работу.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по факту организации нарколаборатории и производства синтетических наркотиков. Они водворены в изолятор временного содержания.

«С начала года полицией ликвидирована деятельность 48 нарколабораторий, где были изъяты 250 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков, более 2,5 тонн прекурсоров и свыше 72 кг наркотиков каннабисных видов. Пресечена деятельность 11 организованных преступных групп в сфере наркобизнеса. Из незаконного оборота изъято более 19 тонн различных наркотиков, в том числе почти 5 тонн марихуаны и 420 кг синтетических наркотиков», – отметили в ведомстве.

#наркотики #нарколаборатория #ликвидация #синтетика

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