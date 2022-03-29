В специальной экономической зоне "Морпорт Актау" планируют создать контейнерных хаб. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В целях развития грузоперевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту планируется создание контейнерного хаба в специальной экономической зоне "Морпорт Актау". Для реализации данного проекта проведены переговоры с сингапурской компанией PSA International. Также предполагается привлечение парка мировых контейнерных операторов Maersk, MSC и Cosco Shipping", – сообщил спикер.

По его словам, в сфере морских перевозок также планируется пополнение торгового флота 4 паромами с привлечением частного бизнеса.

"В целом, в текущем году объемы перевозок через морские порты "Актау" и "Курык" планируется довести до 10 миллионов тонн с учетом переориентации порядка 4 миллионов тонн экспортных грузов", – заключил Ускенбаев.