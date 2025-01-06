В этом году в Астане построят 7 общежитий на 3 тысячи мест

Глава государства осмотрел новое общежитие для студентов, магистрантов и докторантов Евразийского национального университета, рассчитанное на 2 656 мест, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Построенный в рамках государственно-частного партнерства дом студентов состоит из трех современных блоков. Каждый из них оборудован коворкинг-зонами, библиотеками, спортивными и коммерческими помещениями, создающими максимально комфортные условия для проживания и учебы.

При строительстве общежития учтены запросы студентов с особыми потребностями. Дизайн и инфраструктура полностью отвечают требованиям безбарьерной среды.

Министр науки и высшего образования доложил президенту о создании в стране академического хаба путем открытия филиалов зарубежных вузов и мерах по обеспечению студентов общежитиями. Президент положительно оценил проводимую в этом направлении работу и обратил внимание на важность международного сотрудничества в сфере образования и молодежных обменов. Он также высказался о метапневмовирусе, который вызывает обеспокоенность в обществе.

«Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем», – считает глава государства.

В беседе со студентами Касым-Жомарт Токаев отметил, что в интервью газете Ana tili он отдельно остановился на цифровизации и развитии искусственного интеллекта в стране. По его словам, эти передовые технологии будут внедряться во все сферы. Президент подчеркнул, что возлагает на молодежь особые надежды.

В прошлом году в стране введено в эксплуатацию 40 общежитий на 11 079 мест. В этом году в Астане планируется запустить 7 общежитий на 3 400 мест. На сегодняшний день ЕНУ располагает восемью студенческими домами общей вместимостью 4 280 мест. Кроме того, университет сотрудничает с восемью частными общежитиями. В 2025 году общее количество мест увеличится до 10 000, что позволит полностью решить проблему обеспечения жильем всех иногородних обучающихся.