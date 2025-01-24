В Казахстане готовятся к национальной сельхозпереписи

Сельское хозяйство,Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С 1 августа в Казахстане стартует национальная сельскохозяйственная перепись, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прошлом году в рамках пилота сельскохозяйственная перепись была апробирована в отдельных населенных пунктах, чтобы заранее выявить возможные проблемные места для своевременного устранения.

О результатах пилотного проекта и задачах, которые нужно решить до начала полномасштабной переписи, информировал на совещании в правительстве, прошедшем под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина, председатель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.

В прошлом году пилотная перепись проводилась с 20 августа по 30 сентября и охватила 54 населенных пункта. В опросе приняли участие 32,4 тыс. домохозяйств, из которых опрошено 27,1 тыс., что составило 83,5% от общего числа. В онлайн-опросе приняли участие 18,6 тыс. респондентов, включая 13,3 тыс. организованных хозяйств и 5,3 тыс. домохозяйств. В целом в пилотном проекте участвовали 45,7 тыс. респондентов. 

«Около 2% домохозяйств отказались от участия в опросе. Среди неопрошенных объектов 36% оказались заброшенными домами или неосвоенными дачными участками, а 5% – нежилыми зданиями», — сообщил Максат Турлубаев. 

В рамках пилота были интегрированы административные данные из информационных систем Министерства сельского хозяйства по идентификации сельхозживотных и регистра сельскохозяйственной техники, проведена СМС-рассылка сельхозформированиям.

«Из положительных моментов пилотной сельхозпереписи стоит отметить активное участие акиматов в организации и проведении переписи, высокую готовность сельхозпроизводителей к участию в переписи и значительный уровень вовлеченности населения в онлайн-опросе. В то же время выявлены сложности проведения опроса в городских и дачных зонах, недостаточность оснащения интервьюеров необходимыми материалами и инструментами, проблемы с дезинформацией. Эти сложности были ожидаемы и сейчас мы работаем над их устранением», — отметил Максат Турлубаев.   

На совещании участники также обсудили вопросы сбора и обработки первичных данных респондентов, составления вопросников, найма интервьюеров, обеспечения доступа акиматов аульных и поселковых округов через  ЕТС ГО к информационной системе БНС и другие. По итогам совещания Серик Жумангарин дал необходимые поручения для полноценной подготовки к сельхозпереписи 2025 года.

#Правительство #сельское хозяйство #перепись

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