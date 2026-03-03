фото автора

А ведь вполне вероятно, что в какой-то период взросления у всех детей есть что-то неподвластное взрослому восприятию. Даже существует поверье, если спросить у ребенка, который только научился говорить, как его зовут он скажет другое имя из своих прежних воплощений, а к 4-5 годам эти навыки утихают, «родничок» связи с иным закрывается. Но согласитесь, ведь каждый из нас помнит из детства нечто эдакое, о чем лучше не распространяться, дабы не сойти, в лучшем случае за чудака.

И кто знает, сколько вымысла в этом произведении, а сколько того, о чем принято молчать?

Александр Левин в очередной раз удивил думающую и читающую часть нашего общества. Вывернул наизнанку каждого и без спроса заглянул туда. Метафоры, конечно, для этого он использовал интересные, что сначала могло показаться, что автор и вовсе не в себе и неплохо бы пригласить пояснительную бригаду. Но спустя немного времени, ощущения эти, как рукой сняло, а на смену им пришла легкая тревога – «откуда он все знает?». Ну и стойкое убеждение, что не в себе все это время был ты сам и настала пора самостоятельно рассмотреть свой внутренний мир и провести там генеральную уборку.

Уже второе произведение автора очень напоминает диалог с самим собой. Наружу выходят все те же пороки, открываются совсем не в тех личностях добродетели. И мир выглядит иначе.

Сеня не обычный ребенок и дело не только в диагнозе, хотя понятно, что инклюзия в любом ее проявлении удачный лайфхак, чтобы расширить аудиторию и повысить лояльность читателя.

Многослойность повествования аккуратно пересекается с теорией линейного времени, обсуждаемой учеными и энтузиастами со всего мира. Суть теории в том, что в данный момент параллельно с тобой существует еще один ты, который живет в чем-то схожую, но все-таки очень другую жизнь. Например – выигрывает в лотерею или приобретает долгожданного щенка, а может и заканчивает земной путь.

Сказка для взрослых, самый распространенный эпитет, которым награждают «Сеню» в сети. Сказочно-ужасная повесть. Вспомним сказкотерапию – любимейший прием многих психотерапевтов. Так вот «Сеня и великаны» не просто «сказочно-ужасное» произведение, а очень терапевтическая повесть.

Тут даже не надо уметь читать между строк, чтобы спокойно без напыщенных фраз и умозаключений увидеть и понять тот факт, что отличающиеся от обычной массы люди намного более нормативные, чем те кто их с высока клеймит. Насколько важны и не важны одновременно внешние признаки, по которым стигматизируют не таких как все и по которым же можно понять, что настоящих отличий то нет. Хотя бы ради этого можно читать книгу тем, кто никогда не был поклонником подобного жанра и вряд ли выберет такое.

Самый верный признак таланта и мастерства – писать простым языком про очень сложные вещи. Важно, чтобы после прочтения человек не потерял способности к размышлению, выискивая зерна истины в потоке сознания писателя. Который о том, что дважды два четыре, будет писать, опираясь на Лейбница или призывая читателя окунуться в бескрайние просторы сопромата.

Погружаясь в мир Сени сначала может показаться, что слова то понятные, буквы знакомые, но вещи какие-то непонятные. Возвращаешься перечитываешь и лишь спустя некоторое время адаптировавшись к языку автора уносишься в настоящее «запределье» или как в модном ныне сериале в «изнанку». И тут то и начинается магия, магия превращения простых слов в сложные мысли и размышления о самом главном и пугает осознание того, будто автор знает тебя изнутри и прекрасно понимает почему ты так тяжел на подъем, откуда твои пагубные привычки и не вполне приличные наклонности, откуда родом твои страхи и тревожность.

Откладываешь книгу и обещаешь себе все изменить, внутри снаружи, сбросить страхи и предубеждения и войти в свою новую жизнь. Или может это уже не твоя жизнь? А твою уже давно украли, как и улицы по которым ты гулял и твое вчера и твои хорошие мысли…