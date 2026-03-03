В этой сказке есть только доля сказки

Литература
109
Дина Устиненко

Новая книга казахстанского писалтеля Александра Левина «Сеня и великаны» для тех, кто не боится заглянуть в себя

фото автора

А ведь вполне вероятно, что в какой-то период взросления у всех детей есть что-то неподвластное взрослому восприятию. Даже существует поверье, если спросить у ребенка, который только научился говорить, как его зовут он скажет другое имя из своих прежних воплощений, а к 4-5 годам эти навыки утихают, «родничок» связи с иным закрывается. Но согласитесь, ведь каждый из нас помнит из детства нечто эдакое, о чем лучше не распространяться, дабы не сойти, в лучшем случае за чудака.

И кто знает, сколько вымысла в этом произведении, а сколько того, о чем принято молчать?

Александр Левин в очередной раз удивил думающую и читающую часть нашего общества. Вывернул наизнанку каждого и без спроса заглянул туда. Метафоры, конечно, для этого он использовал интересные, что сначала могло показаться, что автор и вовсе не в себе и неплохо бы пригласить пояснительную бригаду. Но спустя немного времени, ощущения эти, как рукой сняло, а на смену им пришла легкая тревога – «откуда он все знает?». Ну и стойкое убеждение, что не в себе все это время был ты сам и настала пора самостоятельно рассмотреть свой внутренний мир и провести там генеральную уборку.

Уже второе произведение автора очень напоминает диалог с самим собой. Наружу выходят все те же пороки, открываются совсем не в тех личностях добродетели. И мир выглядит иначе.

Сеня не обычный ребенок и дело не только в диагнозе, хотя понятно, что инклюзия в любом ее проявлении удачный лайфхак, чтобы расширить аудиторию и повысить лояльность читателя.

Многослойность повествования аккуратно пересекается с теорией линейного времени, обсуждаемой учеными и энтузиастами со всего мира. Суть теории в том, что в данный момент параллельно с тобой существует еще один ты, который живет в чем-то схожую, но все-таки очень другую жизнь. Например – выигрывает в лотерею или приобретает долгожданного щенка, а может и заканчивает земной путь.

Сказка для взрослых, самый распространенный эпитет, которым награждают «Сеню» в сети. Сказочно-ужасная повесть. Вспомним сказкотерапию – любимейший прием многих психотерапевтов. Так вот «Сеня и великаны» не просто «сказочно-ужасное» произведение, а очень терапевтическая повесть.

Тут даже не надо уметь читать между строк, чтобы спокойно без напыщенных фраз и умозаключений увидеть и понять тот факт, что отличающиеся от обычной массы люди намного более нормативные, чем те кто их с высока клеймит. Насколько важны и не важны одновременно внешние признаки, по которым стигматизируют не таких как все и по которым же можно понять, что настоящих отличий то нет. Хотя бы ради этого можно читать книгу тем, кто никогда не был поклонником подобного жанра и вряд ли выберет такое.

Самый верный признак таланта и мастерства – писать простым языком про очень сложные вещи. Важно, чтобы после прочтения человек не потерял способности к размышлению, выискивая зерна истины в потоке сознания писателя. Который о том, что дважды два четыре, будет писать, опираясь на Лейбница или призывая читателя окунуться в бескрайние просторы сопромата.

Погружаясь в мир Сени сначала может показаться, что слова то понятные, буквы знакомые, но вещи какие-то непонятные. Возвращаешься перечитываешь и лишь спустя некоторое время адаптировавшись к языку автора уносишься в настоящее «запределье» или как в модном ныне сериале в «изнанку». И тут то и начинается магия, магия превращения простых слов в сложные мысли и размышления о самом главном и пугает осознание того, будто автор знает тебя изнутри и прекрасно понимает почему ты так тяжел на подъем, откуда твои пагубные привычки и не вполне приличные наклонности, откуда родом твои страхи и тревожность.

Откладываешь книгу и обещаешь себе все изменить, внутри снаружи, сбросить страхи и предубеждения и войти в свою новую жизнь. Или может это уже не твоя жизнь? А твою уже давно украли, как и улицы по которым ты гулял и твое вчера и твои хорошие мысли…

#сказка #«Сеня и великаны» #Левин

Популярное

Все
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Растет поток туристов
Не уверен – позвони и проверь
Открыли учебный центр
Наша цель – укрепить государственность и передать ее будущим поколениям
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Беречь мир как зеницу ока
Сайдинг, профлист, черепица…
«Тобол» – обладатель Суперкубка Казахстана
Запущен завод по производству протеина
Кубок мира – в Астане
Ковры Тираны
Результат общественного консенсуса
Новая Конституция – основа для раскрытия потенциала молодежи
Траектория воспитания
Забег Taldau Run в преддверии референдума
Строительная экспертиза переходит в режим предотвращения ошибок
Этап эволюционного роста
Обретая гармонию смыслов
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Новая Конституция – новые возможности
Новая архитектура доверия и развития
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
Подготовка к голосованию продолжается
Борцовские поединки в столице
Дороги – к развитию
Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу менее влагозатратных культур
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
На стыке жанров, стилей и идей
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Токаев направил поздравление участникам мероприятия, посвящ…
Философия детектива
В Нацбиблиотеке презентовали новые книги известного писател…
О чем поведает Рашид ад-дин?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]