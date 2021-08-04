В фокусе иноСМИ

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Ануар Калмыков

Министерство иностранных дел РК и Клуб главных редакторов определили пятерых победителей VI международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ».

В этом году на конкурс было подано 60 заявок из 36 стран. Такое активное участие журналистов свидетельствует о значительном интересе иностранных СМИ к Казахстану, отмечают в МИД.

Работы участников конкурса были посвящены широкому кругу тем, связанных с Казах­станом, – это экономика, политика, меж­дународные отношения, культура, туризм, здравоохранение, спорт, ядерное разоружение, возобновляемая энергия, наследие Абая Кунанбайулы и аль-Фараби. Материалы вышли в свет в газетах, журналах, онлайн-СМИ, на телеканалах, в подкастах и других популярных блог-платформах за последние 12 месяцев.

Традиционно в рамках конкурса определяются несколько победителей – представителей разных геополитических регионов.

Лучшим материалом среди работ претендентов из стран СНГ и Балтии была определена статья журналиста Николая Жукова (Литва) «За год Казахстан продемонстрировал свою собственную модель эволюционной преемственности власти», опубликованная в газете Kauno Diena.

Главный редактор издания Financne noviny Владимир Бачишин (Словакия) был отмечен как автор лучшего материала из стран Европы за цикл статей «Летом, зимой и светом: в Нур-Султане умеют жить».

Видеоматериал и статья Цолмон Бат-Эрдэнэ (Монголия) «Сосед в 37 километрах с планом на 37 лет», размещенные телеканалом MNB Mongolian National Broadcaster, признаны лучшими среди заявок, поступивших из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Статьи Мехмуда уль Хассан Хана из Пакистана, посвященные актуальной повестке политических и экономических реформ в Казахстане и интеллектуальному наследию Абая Кунанбайулы, опубликованные в изданиях Islamabad Post и DNA News, были признаны лучшими из региона Ближнего Востока и Африки.

Среди заявок из Северной и Южной Америки лучшим приз­нан видеоматериал «Казахстан глазами канадцев», подготовленный НПО «Объединенные сообщества Канады» и тележурналистом Ингой Черней-Килнер.

Победители конкурса получат возможность принять участие в поездке в Казахстан, в рамках которой они смогут посетить города Нур-Султан, Алматы и Туркестан, курортную зону Бурабай, увидеть природные и культурные достопримечательности страны, встретиться с видными журналистами, дипломатами и общественными деятелями.

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