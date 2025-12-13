В генеральной прокуратуре с участием руководителя администрации президента Айбека Дадебай состоялась презентация современных цифровых и аналитических инструментов в сфере обеспечения правопорядка и прогнозирования преступных угроз, передает Kazpravda.kz

Фото: Генпрокуратура РК

Продемонстрированы возможности системы мониторинга медиа-пространства для раннего выявления преступных угроз, ИИ-агента по анализу обращений граждан в «e-Өтініш» и мерам по их эффективному рассмотрению, пилотные проекты по прогнозированию уличной преступности, внешних кибер-угроз и правовой помощи населению в целях продвижения идеологии «Закон и порядок» через мобильные приложения, «умные» геокарты преступности и ДТП, а также Таргетинг-центр по контролю за оборотом прекурсоров и химических веществ в стране.

Показана система «Цифровой надзор» и её функционалы по розыску лиц, контролю за исполнением уголовных наказаний и пробации, ресоциализации осужденных, а также анализу законности по делам об административных правонарушениях. К системе подключены более чем 60 баз госорганов, «умные» видеокамеры, дроны, что позволяет прокурорам в онлайн режиме осуществлять надзор за выполнением уполномоченными органами своих функций в сфере обеспечения правопорядка.

Доложено о проводимой с госорганами работе по объединению экстренных коммунальных служб в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС-112), чтобы анализировать сигналы от населения и незамедлительно реагировать на них на самом раннем этапе.

Отмечено, что в рамках реализации поручений Президента проводится трансформация Комитета по правовой статистике и специальным учетам. В его структуре 4 месяца назад создан Центр прогнозирования преступных угроз, основной задачей которого является осуществление современной прогнозно-аналитической деятельности, направленной на заблаговременное выявление внешних и внутренних рисков общественной безопасности и предупреждение преступности.

В уполномоченные государственные органы направлено 25 писем о внешних криминальных угрозах с рекомендациями по их предупреждению, также через СМИ информируется население о новых рисках ранее неизвестных видов и способов преступных посягательств.

Как отметил генеральный прокурор Берик Асылов, "создание Центра является важным шагом к переходу от реагирования на преступность к ее упреждению, на основе данных ИИ, аналитики и цифровых решений".

В целях укрепления взаимодействия с научно-исследовательскими институтами страны заключены 7 меморандумов о сотрудничестве. Для консультативной поддержки внедрения аналитических и цифровых решений функционирует консультативно-экспертный совет с участием депутатов, представителей IT- и научного сообщества.

Внедряемые аналитические и цифровые инструменты демонстрируют ощутимые практические результаты. Так, благодаря интеграции информационной системы единого реестра досудебных расследований с Антифрод-центром национального банка и сведений о фрод-инцидентах, поступающих от сотовых операторов и банков, доля регистрации уголовных дел о кибер-мошенничествах выросла в 2 раза, что позволило быстрее принимать меры по защите прав потерпевших.

Продолжается апробация интеллектуальной модели «Цифровой помощник» по уголовным делам, которая оказывает содействие следователям в планировании расследований, преобразовании устной речи и видеозаписей в текст, а также анализе показаний. С использованием данной модели сформировано 76 обвинительных актов, 314 планов расследований и выполнено 67 транскрибаций протоколов допросов. Применение данной модели позволило снизить жалобы участников уголовного процесса на качество следствия в пилотируемых районах на 100%.

Генеральный прокурор подчеркнул, что «расширение аналитических возможностей и внедрение искусственного интеллекта позволяют повысить качество управленческих решений и усилить профилактическую направленность прокурорского надзора. Все инициативы направлены на реализацию идеологемы «Закон и порядок» и принципов «Слышащего государства»».

По итогам встречи руководитель администрации президента Айбек Дадебай обратил внимание на важность исполнения поручений главы государства в сфере цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в работу государственного аппарата.

Дадебай подчеркнул необходимость продолжить координацию усилий по наращиванию цифрового потенциала правоохранительных и других государственных органов для обеспечения законности и правопорядка, в т.ч. путем объединения платформ и баз данных госорганов, а также принятию мер по защите прав граждан от распространения фейков и ложной информации в соцсетях и др.