В Германии ограбили банк на сотни миллионов евро

Происшествия,Европа
124
Айман Аманжолова
корреспондент

Потери пострадавших могут достигнуть 100 млн евро, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Адвокат пострадавших от ограбления банка Sparkasse в немецком городе Гельзенкирхен, в результате которого, по предварительным данным, похитили деньги и ценности на 34 млн евро, возложил на банкиров ответственность за потери. Он оценивает ущерб гораздо выше, чем было известно ранее, сообщает журнал Focus. 

По словам юриста Буркхарда Бенекена, большинство клиентов жалуется на пропажу более 100 тыс. евро, но некоторые оценивают свои потери шести- и даже семизначными числами. В общей сложности были вскрыты 3 тысячи банковских ячеек, ущерб может составлять свыше 100 млн евро.

Полиция пока не подтвердила эту информацию. Планируется опросить всех пострадавших, чтобы определить фактическую сумму ущерба.  

Адвокат также обвиняет банк в том, что он не выполнил свои обязательства по обеспечению должной осмотрительности и информированности своих клиентов. Они подписали договоры, в которых мелким шрифтом указано, что страховая сумма каждой ячейки составляет всего 10 300 евро. Но вкладчики никогда не получали разъяснений по этому поводу.

Источник в окружении Sparkasse утверждает, что сигнализация была неисправна в момент совершения преступления. Если это подтвердится в ходе следствия, финансовое учреждение понесет полную ответственность за причиненный ущерб.

#банк #ограбление #Германия

Популярное

Все
В Нацгвардии начался новый учебный период
В Уральске открыл двери творческий центр
Есть вода, но трещат магистрали
Расширяются география и объемы зернового экспорта
Гостей встречали Ван Гог и Дали
Фармация: на пути к цифровизации
35 дворов обновят в этом году в Костанае
За здоровьем бегом марш!
Первый титул в новом году
Инвестиции в обрабатывающий сектор растут
Серебро и бронза из Фуджейры
Улытау усиливает цифровую безопасность
Овощей в стабфонде хватит до мая
Машинки швейной звук как знак судьбы
Проверят лифты и эскалаторы
Вы в наших сердцах!
Армия как социальный лифт
Закон Республики Казахстан О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов
Увеличится производство молока
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

14 человек стали жертвами наводнения в Индонезии
Автомобильные пробки в Париже достигли 900 км
Смертельное ДТП произошло на трассе Атырау – Уральск
В ЮАР около 150 человек пострадали от удара молнии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]