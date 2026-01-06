Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Адвокат пострадавших от ограбления банка Sparkasse в немецком городе Гельзенкирхен, в результате которого, по предварительным данным, похитили деньги и ценности на 34 млн евро, возложил на банкиров ответственность за потери. Он оценивает ущерб гораздо выше, чем было известно ранее, сообщает журнал Focus.

По словам юриста Буркхарда Бенекена, большинство клиентов жалуется на пропажу более 100 тыс. евро, но некоторые оценивают свои потери шести- и даже семизначными числами. В общей сложности были вскрыты 3 тысячи банковских ячеек, ущерб может составлять свыше 100 млн евро.

Полиция пока не подтвердила эту информацию. Планируется опросить всех пострадавших, чтобы определить фактическую сумму ущерба.

Адвокат также обвиняет банк в том, что он не выполнил свои обязательства по обеспечению должной осмотрительности и информированности своих клиентов. Они подписали договоры, в которых мелким шрифтом указано, что страховая сумма каждой ячейки составляет всего 10 300 евро. Но вкладчики никогда не получали разъяснений по этому поводу.

Источник в окружении Sparkasse утверждает, что сигнализация была неисправна в момент совершения преступления. Если это подтвердится в ходе следствия, финансовое учреждение понесет полную ответственность за причиненный ущерб.