В гирляндах и с елками: автомаскарад на дороге устроили пятеро шымкентцев

Водителей-нарушителей с елками на капоте привлекли к ответственности в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Шымкента

Иномарки, украшенные новогодним деревом и гирляндами, заметили инспекторы центра оперативного управления Шымкента. В таком виде Porsche Panamera, Toyota Camry, Lexus ES, Mercedes-Benz и Hyundai Elantra ехали по проспекту Кунаева в направлении Байдибек би.

Автомаскарад прервали подоспевшие патрульные полицейские.

Свои действия горе-водители оправдывали неведением о пункте ПДД. Однако незнание закона не освобождает от ответственности: на нарушителей составили протоколы по административной статье «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», а машины водворили на штрафстоянку.

Выяснилось, что беспредел на дороге парни устроили ради контента в популярной соцсети.