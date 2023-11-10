В хищении миллиарда тенге подозревают сотрудников Казспецэкспорта

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Искакова Айдана
корреспондент

Их задержали

Фото: Kazpravda.kz

При координации главной военной прокуратуры задержаны должностные лица РГП «Казспецэкспорт» и руководители подконтрольных им юридических лиц. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz.

«Они подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа. Начато досудебное расследование», - проинформировали в АФМ.

Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.  

Отметим, что целью деятельности РГП «Казспецэкспорт» является содействие вооруженным силам, другим войскам и воинским формированиям, специальным государственным, правоохранительным органам, государственному материальному резерву, мобилизации, космической деятельности в поддержании обороноспособности и правопорядка Республики Казахстан.

#АФМ #хищение #бюджет #РГП #Казспецэкспорт

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