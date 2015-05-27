В Индии число погибших от жары превысило 1 000 человек

Больше всего людей погибло в южных штатах Телангана и Андхра-Прадеш – 1 118 с прошлой недели. Сообщается, что по меньшей мере 24 человека погибли в Западной Бенгалии и Ориссе на востоке страны.Синоптики ожидают, что в ближайшие дни в некоторых районах температура будет снижаться.Индийские власти советуют гражданам не покидать помещения без крайней необходимости.