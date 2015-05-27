В Индии число погибших от жары превысило 1 000 человек

Число погибших от жары в Индии превысило 1 000 человек, в некоторых районах температура воздуха приблизилась к 50 градусам Цельсия, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Росбалт
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Больше всего людей погибло в южных штатах Телангана и Андхра-Прадеш – 1 118 с прошлой недели. Сообщается, что по меньшей мере 24 человека погибли в Западной Бенгалии и Ориссе на востоке страны.
Синоптики ожидают, что в ближайшие дни в некоторых районах температура будет снижаться.
Индийские власти советуют гражданам не покидать помещения без крайней необходимости.