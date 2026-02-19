В Доме экономики состоялся круглый стол «Новые приоритеты экономической политики Казахстана», объединивший ведущих ученых и аналитиков для обсуждения практических механизмов реализации новой Конституционной реформы и ее влияния на экономическое развитие страны, сообщает Kazpravda.kz

Участники подчеркнули, что конституционные изменения способны стать важным драйвером институциональной модернизации и повышения инвестиционной привлекательности экономики.

Модератором выступил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник и член Учёного совета Института экономических исследований Азамат Нурсеитов.

«Экономическая политика должна адаптироваться к новой институциональной модели управления и обеспечивать устойчивость развития в долгосрочной перспективе», - отметил он, открывая встречу.

Исполняющий обязанности председателя правления Института Кайсар Нигметов в приветственном слове подчеркнул, что экспертные дискуссии играют ключевую роль в формировании практических рекомендаций для государственной политики в период системных реформ.

Доктор экономических наук, гендиректор Института экономики Комитета науки Министерства науки и высшего образования Еркин Садыков представил анализ новых приоритетов экономической политики. Среди стратегических задач он выделил развитие промышленного потенциала, стимулирование инвестиций в перерабатывающий сектор, повышение эффективности бюджетной политики и активизацию инновационной деятельности. По его оценке, новый конституционный закон повышает требования к результативности государственного управления и прозрачности принимаемых экономических решений.

Доктор экономических наук Сара Алпысбаева представила анализ долгосрочных макроэкономических трендов Казахстана и их региональной динамики. Она отметила, что за последние 12 лет экономика страны демонстрирует устойчивый рост: объём ВВП увеличился с 236,6 млрд долл. до 291,2 млрд долл., а численность населения выросла на 18,3%, превысив отметку в 20 млн человек. При этом сохраняется потенциал повышения эффективности экономики – несмотря на умеренное снижение производительности труда с 27,6 тыс. до 26,9 тыс. долл., наблюдаются структурные изменения в пользу обрабатывающей промышленности, доля которой выросла с 10,7% до 12,4% ВВП.

Эксперт подчеркнула, что текущие макроэкономические и демографические процессы создают новые возможности для сбалансированного регионального развития. Сегодня три крупнейших мегаполиса формируют 37,8% ВВП страны, концентрируя человеческий капитал и деловую активность. Для эффективного использования этого потенциала в Институте экономических исследований разработана экономико-математическая модель прогнозирования валового регионального продукта, охватывающая 20 регионов Казахстана. Модель позволяет оценивать перспективы роста территорий по отраслям и формировать научно обоснованные решения для государственной региональной политики.

Доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института Габит Матаев представил анализ влияния конституционной реформы на развитие регионов Казахстана. По его словам, расширение полномочий местных органов власти создаёт условия для повышения самостоятельности регионов в формировании инвестиционной политики, развитии предпринимательства и более эффективном использовании территориальных ресурсов. При этом он отметил, что наблюдается постепенное снижение вклада отдельных нефтедобывающих регионов в экономику страны, что усиливает актуальность диверсификации региональных экономик и развития новых точек роста.

«Конституционная реформа создаёт институциональные предпосылки для усиления роли регионов в социально-экономическом развитии страны», - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что введение специальных правовых режимов для отдельных территорий и «городов ускоренного развития» позволит формировать точки опережающего роста, привлекать инвестиции и развивать новые индустриальные зоны. Вместе с тем он указал на необходимость баланса между расширением полномочий регионов и сохранением единства национальной экономической политики.

Представители Центра экспертизы Института – Айдана Байканова и Алёна Шевцова – представили аналитическую оценку роли государственной службы в экономике.

«Сервисная модель госслужбы даёт измеримый эффект по ключевым направлениям: качество услуг, производительность, устойчивость кадров, человеческий капитал и доверие. К 2029 году ожидается рост удовлетворённости получателей госуслуг до 75%, ускорение роста производительности труда в госсекторе, повышение кадровой устойчивости и качества человеческого капитала. Одновременно фиксируется рост доверия к государственным институтам, что подтверждается улучшением индекса эффективности государственного управления», - подчеркнули эксперты.

К обсуждению в онлайн-формате подключились представители НАО «Торайгыров университет». В ходе дискуссии они подчеркнули значимость научного сопровождения экономических реформ, роль университетской науки в разработке практических решений для региональной экономики и необходимость укрепления сотрудничества аналитических центров и академического сообщества.

Участники сошлись во мнении, что новая институциональная модель развития требует перехода к более активной и стратегически ориентированной экономической политике, нацеленной на долгосрочную устойчивость, повышение конкурентоспособности и совершенствование системы государственного управления.

В целом эксперты поддержали реализуемую конституционную реформу и выразили уверенность, что её последовательная реализация придаст мощный импульс экономическому развитию Казахстана, укреплению институциональной среды и расширению возможностей устойчивого роста.