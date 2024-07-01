В июне курс тенге ослаб на 5% – Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным главного банка страны, в июне курс тенге ослаб на 5,5%, до 471,84 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на KASE за месяц снизился с 251 до 183 млн долл. США. Общий объем торгов составил 3,7 млрд долл. США.

Продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за июнь составили 420 млн долларов США. Доля продаж из Нацфонда составила 11% от общего объема торгов и не более 21 млн долларов США в день.

Как отметили в Нацбанке, при проведении операций со средствами фонда, соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты, что позволяет минимизировать влияние операций Нацфонда на валютный рынок.

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30%, Нацбанк в июне продолжил покупать иностранную валюту на биржевых торгах, общая сумма которых составила 293 млн долларов США или порядка 8% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в июне Нацбанк не проводил.

По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июле ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 450 до 550 млн долларов.

Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июле 2024 года ожидается в размере от 250 до 350 млн долларов.