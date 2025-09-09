В Караганде задержали подростка-дроппера за контрабанду наркотиков из Таиланда

Дана Аменова
специальный корреспондент

Злоумышленник привлёк несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Департамента АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресекли контрабанду наркотических средств в крупном размере, сообщает Kazpravda.kz 

В ходе спецоперации с применением метода контролируемой поставки установлен и изобличён гражданин, организовавший наркоканал из Королевства Таиланд.

С целью сокрытия своей причастности к преступлению злоумышленник привлёк несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа, оформив на него получение почтовой посылки через АО «Казпочта». При личном обыске у него изъяли 1,3 кг наркотического средства — каннабис WAX.

Следствие установило, что подозреваемый распространял наркотики на территории Караганды с использованием тайников-закладок через мессенджер Telegram.

«Подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит»,  заключили в АФМ.

В области Ұлытау пресекли деятельность Telegram-магазина Kaef Mafia, сбывавшего наркотические средства. Преступная схема функционировала по принципу «бесконтактной связи». 

 

#наркотики #контрабанда #подросток #дроппер

