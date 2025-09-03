Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Ұлытау пресекли деятельность Telegram-магазина Kaef Mafia, сбывавшего наркотические средства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Спецпрокуроры области Ұлытау по результатам анализа деятельности Telegram-магазина Kaef Mafia начали досудебное расследование в отношении его организаторов, осуществляющих сбыт синтетики бесконтактным способом на территории республики.

Преступная схема функционировала по принципу «бесконтактной связи», с использованием банковских карт так называемых «дропперов».

Было установлено более 200 дропперовских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также четырех граждан России и Украины, координировавших действия участников преступной схемы. Арестованы трое и объявлены в розыск четверо граждан, в числе которых фигурант, выводивший деньги за рубеж в криптовалюте.

«На данный момент расследование в отношении двух закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд. Во взаимодействии с АФМ арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков на сумму 3,2 млрд тенге. По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства», – проинформировали в АФМ.

Там же добавили, что в настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам. Расследование в отношении других участников продолжается.