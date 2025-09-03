Синтетические наркотики сбывали через Telegram-магазин в области Ұлытау

Закон и Порядок,Криминал
116
Дана Аменова
специальный корреспондент

Преступная схема функционировала по принципу «бесконтактной связи»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Ұлытау пресекли деятельность Telegram-магазина Kaef Mafia, сбывавшего наркотические средства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Спецпрокуроры области Ұлытау по результатам анализа деятельности Telegram-магазина Kaef Mafia начали досудебное расследование в отношении его организаторов, осуществляющих сбыт синтетики бесконтактным способом на территории республики.

Преступная схема функционировала по принципу «бесконтактной связи», с использованием банковских карт так называемых «дропперов». 

Было установлено более 200 дропперовских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также четырех граждан России и Украины, координировавших действия участников преступной схемы. Арестованы трое и объявлены в розыск четверо граждан, в числе которых фигурант, выводивший деньги за рубеж в криптовалюте.

«На данный момент расследование в отношении двух закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд. Во взаимодействии с АФМ арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков на сумму 3,2 млрд тенге. По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства», – проинформировали в АФМ.

Там же добавили, что в настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам. Расследование в отношении других участников продолжается.

#наркотики #синтетика #Telegram-магазин

Популярное

Все
Мост обрушился после ремонта
По лучшим мировым стандартам
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Эффект ощутим, экономия налицо
В Аккайын пришел природный газ
Учение с увлечением
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Важное событие для всех
Мы – за будущее!
Села Интернетом обеспечены
Когда покрасить – значит защитить
Хлеба хороши, да условия кабальные…
Танцевали прямо на улице
Важно предотвратить пожары
Главной кузнице военных кадров – 55 лет
Цепная реакция тарифного роста
Рабочая стезя семьи Джексембаевых
«Реал» приедет в Алматы
Есть альтернатива бумажным процедурам
Главная цель – увеличение продолжительности жизни
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Свобода возможна лишь в правовом поле
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Чистота становится философией жизни
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Экс-банкира Жомарта Ертаева освободили по амнистии
Дело Нургазина: в АФМ сделали важное заявление
В новом учебном году за каждой школой в Казахстане закрепле…
Судоисполнители похитили деньги взыскателей в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]