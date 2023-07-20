В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
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Елена Ульянкина
Шесть чиновников в Карагандинской области являются индивидуальными предпринимателями и учредителями ТОО. Это установили сотрудники департамента Агентства РК по делам госслужбы, изучив базы данных Комитета госдоходов и НАО «Правительство для граждан». Они озвучили фамилии нарушителей на совете по этике и отметили, что те допустили проступки, дискредитирующие госслужбу. А там уже и до коррупции недалеко.