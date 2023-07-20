В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП

Общество
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Елена Ульянкина

Шесть чиновников в Карагандинской области являются индивидуальными предпринимателями и учредителями ТОО. Это установили сотрудники департамента Агентства РК по делам госслужбы, изучив базы данных Комитета госдоходов и НАО «Правительство для граждан». Они озвучили фамилии нарушителей на совете по этике и отметили, что те допустили проступки, дискредитирующие госслужбу. А там уже и до коррупции недалеко.

Среди нарушителей оказались два работника Администратора судов, аким Нижне-Кайрактинского сельского округа Шетского района и бухгалтер акимата города Сарани. Все они в государственных базах данных значились как бизнесмены. У сельского главы была доля в ТОО с оригинальным названием DINOSAUR GROUP, а у бухгалтера – ИП.

– К госслужащим предъявляются определенные ограничения, в частнос­ти, запрет на занятие предпринимательской деятельностью, – отмечает главный специалист департамента Агентства РК по делам госслужбы по Карагандинской области Медет Ильяс. – Каждый подписывает письменное согласие на соблюдение этих ограничений. Его нарушение может привести к использованию служебного положения в интересах своего бизнеса.

Во время проверки все чиновники – учредители ТОО уверяли, что бизнес не вели, передали свои предприятия в доверительное управление и даже показывали подтверждающие документы. Однако, как выяснилось, начатый процесс они не довели до логического завершения, поэтому информация о них осталась в государственных базах данных.

Что же касается бухгалтера-предпринимателя из Саранского акимата, то она должна была закрыть свое ИП. Однако вместо этого составила договор его передачи в доверительное управление, хотя законодательством о госслужбе это не предусмотрено.

В итоге провинившихся госслужащих привлекли к дисциплинарной ответственности. Только главному специалисту канцелярии Шетского райсуда удалось избежать наказания. Она уволилась с работы до того, как стало известно о зарегистрированном на нее ИП.

– Причиной выявленных нарушений является низкая правовая грамотность госслужащих, неправильное толкование норм законодательства, незнание порядка закрытия ИП и передачи в доверительное управление доли в ТОО, – резюмировал представитель департамента Агентства РК по делам госслужбы.

#госслужба #проверка #Карагандинская область #бизнес #чиновники #ТОО #ИП

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