В Карагандинской области полиция провела рейд против сонных водителей

Общество
Категория логотип
182

В Карагандинской области сотрудники департамента полиции провели профилактический рейд на автодорогах республиканского значения. Цель мероприятия – предотвращение ДТП, вызванных усталостью и засыпанием за рулем, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Полицейские останавливали автомобили, обращая особое внимание на водителей, находившихся в пути длительное время и проявлявших признаки усталости. В таких случаях дальнейшее движение им запрещалось, водителей направляли на отдых.

Командир батальона патрульной полиции Медет Нурмуханов подчеркнул, что такая практика является одним из наиболее действенных способов профилактики аварий.

С начала года в области зарегистрировано 482 ДТП. Более 50 происшествий произошли из-за того, что водители заснули за рулем.

– Своевременная остановка уставших и сонных водителей – важнейшая мера, которая помогает сохранить человеческие жизни, – отметил Медет Нурмуханов.

В ходе рейда на трассе Караганда — Балхаш было остановлено 15 автомобилей. Их водителям временно запретили продолжать движение.

Своим мнением поделился гражданин Узбекистана Ахрорбек Камбаров:

– В Казахстане нас остановили полицейские и попросили отдохнуть, если мы устали. Это очень правильно. Мы часто видим аварии на дорогах. Ночью полиция думает о нашей безопасности и просит не выезжать. Спасибо полиции за заботу.

Заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров сообщил, что в ближайшее время планируется внедрение новой системы контроля.

– Совместно с областной прокуратурой мы вводим механизм, по которому информация о водителях, находящихся за рулем более 8 часов, будет автоматически поступать на планшеты полицейских. В случае превышения времени мы будем их останавливать и не выпускать на трассу до отдыха. Караганда — крупный транспортный узел, поэтому машины часто приезжают ночью или ранним утром, когда риск заснуть особенно велик. Мы уверены: внедрение системы позволит значительно сократить количество ДТП, – подчеркнул Жаскайрат Каиров.

Полиция обращается к водителям: делайте обязательные перерывы в пути, строго соблюдайте правила дорожного движения и ответственно относитесь к безопасности своей жизни и пассажиров.

#МВД #Карагандинская область #сонные водители

Популярное

Все
Сегодня – День семьи
Токаев поздравил соотечественников с Днём семьи
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается
Президент поздравил Папу Римского с юбилеем
ЧМ по боксу: восемь казахстанцев вышли в финал
В Карагандинской области полиция провела рейд против сонных водителей
Исторический прорыв в Год рабочих профессий: Казахстан завоевал 7 «Медальонов отличия» на EuroSkills Herning 2025
Шымкентский хакатон соберет талантливую молодежь
Экспорт агропродукции вырос более чем в 1,5 раза в Алматинской области
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Цифровая трансформация судебной системы
SpaceX разрешили удвоить количество запусков ракет
В Казахстане сохраняется нулевой рост цен на СЗП четвертую неделю подряд
Отпускная цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
«Барыс» выиграл у «Трактора» в первом домашнем матче сезона КХЛ
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Бразилии
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Арина Соболенко стала победительницей US Open - 2025
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»

Читайте также

Сегодня – День семьи
Акмолинка победила на конкурсе красоты в России
Всем кофе!
Завтра – День семьи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]