В Карагандинской области сотрудники департамента полиции провели профилактический рейд на автодорогах республиканского значения. Цель мероприятия – предотвращение ДТП, вызванных усталостью и засыпанием за рулем, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Полицейские останавливали автомобили, обращая особое внимание на водителей, находившихся в пути длительное время и проявлявших признаки усталости. В таких случаях дальнейшее движение им запрещалось, водителей направляли на отдых.

Командир батальона патрульной полиции Медет Нурмуханов подчеркнул, что такая практика является одним из наиболее действенных способов профилактики аварий.

С начала года в области зарегистрировано 482 ДТП. Более 50 происшествий произошли из-за того, что водители заснули за рулем.

– Своевременная остановка уставших и сонных водителей – важнейшая мера, которая помогает сохранить человеческие жизни, – отметил Медет Нурмуханов.

В ходе рейда на трассе Караганда — Балхаш было остановлено 15 автомобилей. Их водителям временно запретили продолжать движение.

Своим мнением поделился гражданин Узбекистана Ахрорбек Камбаров:

– В Казахстане нас остановили полицейские и попросили отдохнуть, если мы устали. Это очень правильно. Мы часто видим аварии на дорогах. Ночью полиция думает о нашей безопасности и просит не выезжать. Спасибо полиции за заботу.

Заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров сообщил, что в ближайшее время планируется внедрение новой системы контроля.

– Совместно с областной прокуратурой мы вводим механизм, по которому информация о водителях, находящихся за рулем более 8 часов, будет автоматически поступать на планшеты полицейских. В случае превышения времени мы будем их останавливать и не выпускать на трассу до отдыха. Караганда — крупный транспортный узел, поэтому машины часто приезжают ночью или ранним утром, когда риск заснуть особенно велик. Мы уверены: внедрение системы позволит значительно сократить количество ДТП, – подчеркнул Жаскайрат Каиров.

Полиция обращается к водителям: делайте обязательные перерывы в пути, строго соблюдайте правила дорожного движения и ответственно относитесь к безопасности своей жизни и пассажиров.