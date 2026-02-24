В мероприятиях, прошедших на разных площадках, приняли участие представители интеллигенции и этнокультурных объединений, трудовых коллективов, предприниматели и молодежь

Члены Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» обсудили с жителями Карагандинской области ключевые положения новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz

В состав делегации вошли сенатор Серик Утешов, депутаты Мажилиса Бауржан Смагулов, Арман Калыков, Тилектес Адамбеков, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Гульнара Бижанова, а также депутаты областного маслихата и представители гражданского общества.

В первую очередь члены коалиции встретились с коллективом шахты «Тентек» акционерного общества «Qarmet». На важном производственном предприятии угольной отрасли были подробно разъяснены изменения, касающиеся трудовых и социальных прав. В мероприятии приняли участие более 400 сотрудников компании.

«Новая Конституция направлена на укрепление прав и свобод граждан, повышение ответственности государственных институтов и формирование справедливой системы управления. В ее основе лежат приоритет интересов человека и принципы прозрачности власти. Особое внимание уделено социальным гарантиям и механизмам общественного контроля», - сказал Серик Утешов.

Далее члены коалиции обсудили проект Конституции с работниками социальной сферы. В ходе открытого диалога участники задавали вопросы и выражали свои мнения. Представители делегации дали ответы на все вопросы и подробно разъяснили смысл и значение конституционных реформ.

Следующая встреча состоялась с преподавателями и студентами Карагандинского университета Казпотребсоюза. В мероприятии приняли участие около 300 человек. Депутат Мажилиса Бауржан Смагулов обратил внимание на то, что проект новой Конституции содержит баланс между обязанностями граждан и государства. Такие новеллы как забота о сохранении исторического и культурного наследия, уважение истории и культурного наследия Казахстана были тепло восприняты общественностью.

«Проект новой Конституции полностью соответствует стратегическому курсу на дальнейшее обновление политической системы государства, укрепление социальных гарантий, поддержку предпринимательства, развитие науки, культуры и национальных ценностей. Предлагаемые изменения создают более устойчивую и эффективную модель государственных институтов, направленную на повышение благосостояния граждан», - сказал депутат.

После этого члены коалиции провели встречу с работниками бюджетной сферы: врачами, педагогами и специалистами социальной службы. В ходе диалога участникам разъяснили основные нормы новой Конституции, укрепление прав и свобод человека, прозрачность работы государственных органов и усиление социальной ответственности институтов власти.

На мероприятии в Доме культуры поселка Осакаровка собрались около 200 сельхозтоваропроизводителей для подробного обсуждения изменений в новом Основном законе. Они задавали вопросы и выражали свои мнения по укреплению законности, принципов социальной ответственности государства и расширению участия граждан в процессе принятия решений.

В поселке Нура открытый разговор продолжился с коллективом многопрофильного колледжа и районными медицинскими работниками. В мероприятии рассматривались вопросы расширения социальной защиты работников бюджетной сферы, повышение прозрачности процесса принятия решений и усиление роли граждан в общественно-политической жизни. Также прошла встреча с коллективом «Қаратал» КМП, где были разъяснены трудовые и социальные гарантии, а также механизмы участия населения в реализации реформ.

«Разъяснительная работа с трудовыми коллективами позволяет не только информировать граждан о новых конституционных нормах, но и учитывать их конкретные потребности и предложения при реализации реформ. Открытый диалог укрепляет доверие между обществом и государством», — отметил депутат Тилектес Адамбеков.

Затем представители коалиции встретились с коллективами ряда промышленных предприятий в городе Сарань, включая «ТЭМПО КАЗАХСТАН» ЖШС, «Silk Road Electronics» ЖШС и «QazTehna» ЖШС, где был организован содержательный разговор.

Также члены коалиции встретились с представителями малого и среднего бизнеса, где обсуждались вопросы участия граждан в референдуме и значимость открытой коммуникации в получении достоверной информации.

Напомним, что Общенациональная коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» была создана 12 февраля. В ее состав вошли пять политических партий и около 300 общественных организаций. Они объединяют примерно пять миллионов казахстанцев.