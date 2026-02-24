В Карагандинской области прошел открытый диалог по проекту Конституции

Конституционная реформа
48

В мероприятиях, прошедших на разных площадках, приняли участие представители интеллигенции и этнокультурных объединений, трудовых коллективов, предприниматели и молодежь

Члены Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» обсудили с жителями Карагандинской области ключевые положения новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz

В состав делегации вошли сенатор Серик Утешов, депутаты Мажилиса Бауржан Смагулов, Арман Калыков, Тилектес Адамбеков, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Гульнара Бижанова, а также депутаты областного маслихата и представители гражданского общества.

В первую очередь члены коалиции встретились с коллективом шахты «Тентек» акционерного общества «Qarmet». На важном производственном предприятии угольной отрасли были подробно разъяснены изменения, касающиеся трудовых и социальных прав. В мероприятии приняли участие более 400 сотрудников компании.

«Новая Конституция направлена на укрепление прав и свобод граждан, повышение ответственности государственных институтов и формирование справедливой системы управления. В ее основе лежат приоритет интересов человека и принципы прозрачности власти. Особое внимание уделено социальным гарантиям и механизмам общественного контроля», - сказал Серик Утешов.

Далее члены коалиции обсудили проект Конституции с работниками социальной сферы. В ходе открытого диалога участники задавали вопросы и выражали свои мнения. Представители делегации дали ответы на все вопросы и подробно разъяснили смысл и значение конституционных реформ.

Следующая встреча состоялась с преподавателями и студентами Карагандинского университета Казпотребсоюза. В мероприятии приняли участие около 300 человек. Депутат Мажилиса Бауржан Смагулов обратил внимание на то, что проект новой Конституции содержит баланс между обязанностями граждан и государства. Такие новеллы как забота о сохранении исторического и культурного наследия, уважение истории и культурного наследия Казахстана были тепло восприняты общественностью.

«Проект новой Конституции полностью соответствует стратегическому курсу на дальнейшее обновление политической системы государства, укрепление социальных гарантий, поддержку предпринимательства, развитие науки, культуры и национальных ценностей. Предлагаемые изменения создают более устойчивую и эффективную модель государственных институтов, направленную на повышение благосостояния граждан», - сказал депутат.

После этого члены коалиции провели встречу с работниками бюджетной сферы: врачами, педагогами и специалистами социальной службы. В ходе диалога участникам разъяснили основные нормы новой Конституции, укрепление прав и свобод человека, прозрачность работы государственных органов и усиление социальной ответственности институтов власти.

На мероприятии в Доме культуры поселка Осакаровка собрались около 200 сельхозтоваропроизводителей для подробного обсуждения изменений в новом Основном законе. Они задавали вопросы и выражали свои мнения по укреплению законности, принципов социальной ответственности государства и расширению участия граждан в процессе принятия решений.

В поселке Нура открытый разговор продолжился с коллективом многопрофильного колледжа и районными медицинскими работниками. В мероприятии рассматривались вопросы расширения социальной защиты работников бюджетной сферы, повышение прозрачности процесса принятия решений и усиление роли граждан в общественно-политической жизни. Также прошла встреча с коллективом «Қаратал» КМП, где были разъяснены трудовые и социальные гарантии, а также механизмы участия населения в реализации реформ.

«Разъяснительная работа с трудовыми коллективами позволяет не только информировать граждан о новых конституционных нормах, но и учитывать их конкретные потребности и предложения при реализации реформ. Открытый диалог укрепляет доверие между обществом и государством», — отметил депутат Тилектес Адамбеков.

Затем представители коалиции встретились с коллективами ряда промышленных предприятий в городе Сарань, включая «ТЭМПО КАЗАХСТАН» ЖШС, «Silk Road Electronics» ЖШС и «QazTehna» ЖШС, где был организован содержательный разговор.

Также члены коалиции встретились с представителями малого и среднего бизнеса, где обсуждались вопросы участия граждан в референдуме и значимость открытой коммуникации в получении достоверной информации.

Напомним, что Общенациональная коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» была создана 12 февраля. В ее состав вошли пять политических партий и около 300 общественных организаций. Они объединяют примерно пять миллионов казахстанцев.

#реформы #население #конституция

Популярное

Все
Не взлетело… Что мешает развитию грузовых авиаперевозок?
Новая Конституция – новые возможности
Новая архитектура доверия и развития
Семья как точка опоры
Подготовка к голосованию продолжается
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
Ледовый триумф в Инцелле
Борцовские поединки в столице
Развивая общественный диалог
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
Первая победа Алиби Идриса
Бронзовый пируэт
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
Более одного миллиарда тенге выделило Правительство на изучение и сохранение Каспия
Учеба со вкусом
Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу менее влагозатратных культур
Вода – не абстрактный природный ресурс
Казахстан завоевал 13 медалей на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Указ Президента Республики Казахстан
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
Лайфхак для жизни на селе
История региона в живописи
Молодежь ощущает причастность к реформам
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Отопительный сезон проходит стабильно
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с праздником Чуньцзе
Конституция должна работать не только в юридических дискуссиях, но и в повседневной жизни – Индира Аубакирова
Не только сильные, но и красивые
Золото Сулеймана Султана
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Коллективу КТЖ разъяснили ключевые положения новой Конститу…
Эксперты обсудили перспективы принятия нового проекта Конст…
Коллектив МАЭК поддержал новую Конституцию страны
Казахстанские деятели культуры и спорта высказались о новой…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]