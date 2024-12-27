В Каспийское море спустили венки в память о жертвах авиакатастрофы под Актау

Моряки солидарны в том, что это общая трагедия, общая боль для всех

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В воды Каспия в портах Актау, Курык и Баутино спустили траурные венки в знак памяти и скорби о погибших в авиакатастрофе 25 декабря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области

«Этот жест - дань уважения и скорби всем, кто погиб в этой страшной авиакатастрофе. Это одно из самых трагических событий последних лет, погибли десятки человек, среди них дети. Чувства близких погибших понятны, мы с вами. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами», - отмечали участники акции.

Одна из церемоний прошла на пароме «Zarifa Aliyeva» Азербайджанской Республики в порту Курык, там собрались сотрудники предприятия, акимата района и представители СМИ.

Директор ТОО «Құрық Порт» Серик Ахметов назвал авиакатастрофу трагическим событием, которое затронуло весь регион. Он выразил соболезнование семьям погибших и пожелал им терпения.

Аналогичное мероприятие прошло в порту Баутино, где собрались десятки человек. Они минутой молчания почтили память погибших и отметили, что жители региона, в том числе моряки, готовы в любой момент оказать пострадавшим всяческую поддержку.

Как сообщалось, утром 25 декабря самолёт авиакомпании Азербайджанские авиалинии, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение близ Актау. На борту было 67 человек, включая экипаж. Выжить удалось 29 из них. В тот же день в Актау вылетела правительственная комиссия во главе с заместителем премьер- министра Канатом Бозумбаевым. По факту крушения самолета проводится расследование.