В Катаре торжественно открыли Дни культуры Казахстана

Проведение масштабного события стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым главами двух государств в ходе государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Государство Катар

Фото: Минкультуры РК

В Дохе состоялось торжественное открытие Дней культуры Республики Казахстан. Казахстанскую делегацию возглавила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В рамках Дней культуры зампремьера провела двустороннюю встречу с министром культуры Государства Катар Шейхом Абдулрахманом бен Хамадом бен Джасимом Аль Тани. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в сфере культуры и искусства.

«Проведение Дней культуры Казахстана в Катаре – большая честь для нас. Наши народы объединяют общие духовные ценности. И Казахстан, и Катар бережно хранят наследие богатой кочевой цивилизации и глубоко чтят традиции. Уверена, что именно эти ценности и впредь будут сближать наши страны и открывать путь к новым совместным проектам», — подчеркнула Аида Балаева.

Приветствуя заместителя Премьер-министра Казахстана, Шейх Абдулрахман бен Хамад бен Джасим Аль Тани отметил высокий потенциал развития казахстанско-катарских отношений, выразив уверенность, что культурное взаимодействие послужит прочной основой для дальнейшего расширения сотрудничества между странами.

Особое внимание в ходе встречи было уделено взаимодействию в креативном секторе. Аида Балаева подчеркнула динамичное развитие креативных индустрий в Государстве Катар и отметила, что Казахстан также придает этому направлению приоритетное значение. В республике создан Фонд развития креативных индустрий. В этой связи казахстанская сторона выразила готовность к реализации совместных проектов и расширению практического сотрудничества в данной сфере.

Вместе с тем были обозначены и другие перспективные направления взаимодействия, включая выпуск совместных книг, перевод произведений авторов двух стран на казахский и арабский языки, обмен опытом по поддержке художников. В качестве практического шага было предложено подписание Межведомственного плана мероприятий, охватывающего все обозначенные направления.

По завершении встречи главы делегаций посетили праздничный Гала-концерт мастеров искусств Казахстана. В программе прозвучали произведения классического музыкального наследия казахского народа, народные кюи и песни, современные композиции в симфонической обработке, а также арабские песни.

Также главы делегаций посетили культурно-исторический центр Дарб Аль-Саги, где проходят основные события Дней культуры, объединившие тематические концерты, выставки декоративно-прикладного искусства, дизайнеров, представляющих национальные мотивы в современном прочтении. Особое место в программе занимает экспозиция Национального музея Республики Казахстан. Отдельное внимание уделено популяризации традиций и национальных видов спорта, в частности - традиционному искусству стрельбы из лука, соколиной охоте и охоте с тазы.

Четырехдневная программа Дней культуры Казахстана направлена на дальнейшее укрепление казахстанско-катарского культурно-гуманитарного сотрудничества и продвижение национальной культуры Казахстана на международной площадке. Также в скором времени в ответном формате в Казахстане состоятся Дни культуры Государства Катар, добавили в Минкультуры.

