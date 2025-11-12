В Казахстан на ПМЖ переехало более 16 тысяч человек

Статистика
98

Это статистика за 9 месяцев 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 9 месяцев в Казахстан на постоянное место жительства прибыло 16,1 тыс. человек,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Число прибывших продолжает превышать число выбывших. С января по сентябрь из страны выехало 5,9 тыс. человек – это на 41,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сальдо миграции остается положительным и составляет 10,2 тыс. человек.

"Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 82,7%, доля выбывших в эти страны 73,2%. Среди прибывших из других стран наибольшее количество составили граждане Китая, Монголии и Турции", - говорится в сообщении.

Из числа прибывших в Казахстан большинство переехали в Алматинскую область – 4,4 тыс. человек, в город Алматы — 2,6 тыс. человек, в Мангистаускую область – 2,3 тыс. человек, а также город Астана – 1 тыс. человек.

Численность переезжающих в пределах страны по сравнению с соответствующим периодом 2024г. увеличилась на 22,8%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: в городах Астана (67,2 тыс. человека), Алматы (27,8 тыс. человек), Шымкент (13 тыс. человек) и Алматинской области (8тыс. человек).

#Казахстан #миграция #ПМЖ

