В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта

Компании и Рынки
58

В республику прибыла первая партия авиационного топлива международного стандарта Jet A-1 из КНР. Поставка осуществлена в рамках совместного проекта компаний Sterling Energy, «КазМунайГаз-Аэро» и китайской национальной корпорации Petro China, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первые 500 тонн авиатоплива были отгружены с нефтеперерабатывающего комплекса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и предназначены для обеспечения потребностей международного аэропорта Алматы. Проект реализуется в развитие стратегических приоритетов Казахстана по модернизации авиационной инфраструктуры, расширению транзитного потенциала и повышению качества топливного обеспечения авиационных перевозок.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что страна, обладая уникальным географическим положением между Европой и Азией, должна последовательно укреплять позиции как ключевой авиационный и логистический хаб Евразии. В этой связи внедрение топлива стандарта Jet A-1, принятого в международной авиации, рассматривается как важный элемент повышения конкурентоспособности отечественных аэропортов и авиаперевозчиков.

По информации участников проекта, использование Jet A-1 позволит обеспечить стабильные и диверсифицированные поставки авиатоплива, повысить уровень безопасности полетов, а также снизить экологическую нагрузку за счёт более высоких качественных характеристик топлива. Ожидается, что это создаст дополнительные условия для роста международных транзитных и пассажирских перевозок через территорию Казахстана.

Размещение и обслуживание топлива осуществляется на производственно-логистической базе Sterling Energy, оснащенной резервуарным парком, топливозаправочным комплексом и лабораторией контроля качества, построенными в соответствии с международными требованиями для Jet A-1. Лаборатория проходит подготовку к сертификации по стандарту ASTM для топлива Jet A-1. Все операции выполняются профильными специалистами с большим опытом работы в сфере авиационных горюче-смазочных материалов.

Вместе с тем, для полноценного внедрения стандарта Jet A-1 необходима модернизация всей цепочки поставок — «от НПЗ до крыла». На сегодняшний день инфраструктура доставки и хранения Jet A-1 в РК развита недостаточно (только столичный аэропорт имеет резервуары для Jet A-1). В этой связи холдинг Sterling Energy активно прорабатывает решение этой задачи.

В целях обеспечения стабильной доставки и хранения Jet A-1 в Казахстане модернизируют перевалочную нефтебазу «Dostyk Refinery» с уникальной инфраструктурой для перевалки нефтепродуктов с узкой колеи (КНР) на широкую колею (РК) с общим объемом хранения до 66 000 м³ и используют современную нефтебазу «MercuryEnergy» в Алматы с общим объемом хранения 19 000 м³, из которых 10 000 м³ специально предусмотрены для хранения топлива марки Jet A-1.

В компаниях отмечают, что текущая поставка является первым этапом формирования в Казахстане устойчивой и высокотехнологичной системы обеспечения авиационного рынка топливом мирового уровня. Реализация проекта будет способствовать дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры, укреплению международного сотрудничества и интеграции страны в глобальную авиационную систему.

#Казахстан #Китай #авиатопливо

Популярное

Все
Депутат озабочен навязыванием в стране «родоплеменной психологии»
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд
Гражданам еще пяти государств ограничили въезд в США
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Рост ВВП Казахстана за 11 месяцев 2025 года составил 6,4%
Победителей конкурса «Отанды сүю – жүректен» наградили в Астане
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Крупнейший в мире электропаром прошел первые испытания
Минздрав внедряет новую электронную систему управления ресурсами
Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником
Мажилисмен требует приравнять к госизмене поддержку атаки БПЛА на КТК
Бектенов поручил проработать перечень новых промышленных проектов
Премьер поручил акимам использовать меры для сдерживания цен на продукты
725 малышей родились в День независимости Казахстана
Президент вручил госнаграды работникам энергетической отрасли
С появлением АЭС Казахстан перейдет на новый уровень экономического развития - Президент
Казахстан и Франция договорились о реадмиссии лиц
Обязать агрегаторов такси страховать пассажиров и водителей требует депутат
Депутаты разграничили угрозу и применение насилия к медикам
В Тайынше запустили первое в Казахстане производство экопанелей из соломы
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
В тройке лидеров
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Первая победа
Хоккеиста осудили на 3 года за смерть вратаря молодежной команды в ВКО
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Следим за финалом, ожидаем побед
Казахстан построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи
Волки все ближе к селу
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект мо…
Маслоэкстракционный завод открыли в ВКО
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит да…
Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении обмена по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]