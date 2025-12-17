В республику прибыла первая партия авиационного топлива международного стандарта Jet A-1 из КНР. Поставка осуществлена в рамках совместного проекта компаний Sterling Energy, «КазМунайГаз-Аэро» и китайской национальной корпорации Petro China, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первые 500 тонн авиатоплива были отгружены с нефтеперерабатывающего комплекса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и предназначены для обеспечения потребностей международного аэропорта Алматы. Проект реализуется в развитие стратегических приоритетов Казахстана по модернизации авиационной инфраструктуры, расширению транзитного потенциала и повышению качества топливного обеспечения авиационных перевозок.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что страна, обладая уникальным географическим положением между Европой и Азией, должна последовательно укреплять позиции как ключевой авиационный и логистический хаб Евразии. В этой связи внедрение топлива стандарта Jet A-1, принятого в международной авиации, рассматривается как важный элемент повышения конкурентоспособности отечественных аэропортов и авиаперевозчиков.

По информации участников проекта, использование Jet A-1 позволит обеспечить стабильные и диверсифицированные поставки авиатоплива, повысить уровень безопасности полетов, а также снизить экологическую нагрузку за счёт более высоких качественных характеристик топлива. Ожидается, что это создаст дополнительные условия для роста международных транзитных и пассажирских перевозок через территорию Казахстана.

Размещение и обслуживание топлива осуществляется на производственно-логистической базе Sterling Energy, оснащенной резервуарным парком, топливозаправочным комплексом и лабораторией контроля качества, построенными в соответствии с международными требованиями для Jet A-1. Лаборатория проходит подготовку к сертификации по стандарту ASTM для топлива Jet A-1. Все операции выполняются профильными специалистами с большим опытом работы в сфере авиационных горюче-смазочных материалов.

Вместе с тем, для полноценного внедрения стандарта Jet A-1 необходима модернизация всей цепочки поставок — «от НПЗ до крыла». На сегодняшний день инфраструктура доставки и хранения Jet A-1 в РК развита недостаточно (только столичный аэропорт имеет резервуары для Jet A-1). В этой связи холдинг Sterling Energy активно прорабатывает решение этой задачи.

В целях обеспечения стабильной доставки и хранения Jet A-1 в Казахстане модернизируют перевалочную нефтебазу «Dostyk Refinery» с уникальной инфраструктурой для перевалки нефтепродуктов с узкой колеи (КНР) на широкую колею (РК) с общим объемом хранения до 66 000 м³ и используют современную нефтебазу «MercuryEnergy» в Алматы с общим объемом хранения 19 000 м³, из которых 10 000 м³ специально предусмотрены для хранения топлива марки Jet A-1.

В компаниях отмечают, что текущая поставка является первым этапом формирования в Казахстане устойчивой и высокотехнологичной системы обеспечения авиационного рынка топливом мирового уровня. Реализация проекта будет способствовать дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры, укреплению международного сотрудничества и интеграции страны в глобальную авиационную систему.