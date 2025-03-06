В Казахстане готовятся к Наурызнама

Наурыз
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Венера Баталова
корреспондент

14 марта в Казахстане стартует общенациональная декада Наурызнама, которая приобретает в этом году более глубокий смысл, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

В 2024 году по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева утвержден новый формат празднования Наурыз мейрамы – декада Наурызнама, а также новый логотип праздника.

Три тюльпана в едином логотипе «Наурыз» символизируют прошлое, настоящее и будущее Казахстана.

Исторически Наурызнама – это культурное наследие нашего народа, уходящее корнями в тысячелетия. Традиция празднования Наурыза в казахской культуре никогда не ограничивалась одним днем. Если Наурыз является международным праздником, который отмечают в Центральной Азии, Ближнем Востоке, Кавказе, Балканах, то Наурызнама – это исконно народный праздник Великой степи, длившийся не менее 8 дней. Об этом писали великий Абай, известный этнограф-ученый Машхур Жусип Копейулы.

Таким образом, Наурызнама – это не искусственная новация, а развитие традиционного уклада, в котором праздники всегда были многогранными и многодневными. В 2024 году по всей стране в рамках декады было организовано более 800 мероприятий различного формата, включая выставки, фестивали, литературно-музыкальные вечера, благотворительные акции, культурно-спортивные события и многое другое.

Этот уникальный праздник объединяет людей разных возрастов и социальных групп, создавая атмосферу единства, взаимопонимания и уважения к национальным традициям.

Главная объединяющая идея Наурыза заключается в том, что праздник становится мостом между прошлым и настоящим, между разными культурами и традициями Казахстана. В прошлогоднем поздравлении казахстанцев с Наурыз мейрамы президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что «испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия».

Сегодняшний формат, при котором каждый день декады Наурызнама посвящен отдельному аспекту жизни общества, позволяет наполнить его глубоким смыслом, подчеркивая, что обновление должно затрагивать все сферы – от личных взаимоотношений до общественных ценностей.

Тематические дни «Көрісу – Амал мерекесі» (день приветствий, теплых встреч и добрых пожеланий), «Қайырымдылық» (день благотворительности), «Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр» (день культуры и национальных традиций), «Шаңырақ» (день семьи), «Ұлттық киім» (день национальной одежды), «Жаңару» (день обновления), «Ұлттық спорт» (день национальных видов спорта), «Ынтымақ» (день единства и солидарности), «Жыл басы» (Новый год) и «Тазару» (день очищения) отражают важнейшие аспекты казахстанской культуры и ценностей.

Кроме того, Наурызнама – это не только важный внутренний фактор укрепления единства, но и значимый элемент внешнего позиционирования Казахстана. Обладая богатой историей и наполненный символикой обновления и единства, Наурызнама также способна стать ключевым туристическим брендом страны по аналогии с карнавалами в Рио-де-Жанейро, цветением сакуры в Японии, праздником Холи в Индии, Октоберфестом в Германии, фестивалями Сан-Фермин в Испании или Томатину. Формат десятидневной декады позволяет создать фестивальный цикл, где каждый день предлагает туристам новые впечатления, вовлекая их в традиции, гастрономию, этнические игры, национальную музыку, ремесла и современное искусство.

В этом году в рамках декады Наурызнама по всей стране запланировано проведение свыше 1,5 тыс. мероприятий, направленных на популяризацию традиций, культуры и истории народа. В регионах пройдут различные мероприятия, включая флешмоб «Қамажай» в г.Астана, проект «Наурыз-Арбат» в Акмолинской области с участием представителей креативных индустрий и мастеров прикладного искусства, шествие «Кимешектер шеруі» в г.Кокшетау, в котором ожидается участие свыше 1 тыс. женщин, парад национальных костюмов «Ұлттық киім – ұлт бейнесі» в г.Актобе и многие другие.

#подготовка #Наурызнама #Көрісу

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