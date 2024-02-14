В Казахстане начали обучение африканских педагогов

Общество
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Мира Алипинова

Впервые в стране в Центре педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» начали обучение зарубежных коллег с африканского континента. Это новый международный проект центра, в рамках которого продолжается системный трансфер казахстанских интеллектуальных технологий в мировое образование. В течение двух недель большая группа учителей из малавийского Лилонгве каждый день будет подключаться к Астане. Самым перспективным преподавателям из педагогического колледжа Наликуле (Nalikule College of Education) предстоит осваивать главные алгоритмы lesson study (исследование урока) и action research (исследование действием).

На открытии онлайн-семинара председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуаль­ные школы» Ануар Жангозин подчеркнул глобальную востребованность профессионального развития учителей и системную работу NIS по обучению зарубежных коллег. Большую заинтересованность африканской стороны в успешном реформировании образования и масштабном сотрудничестве подтвердили Левис Энея из министерства образования, Зизва Мсукума из директората педагогического образования и развития, руководитель педагогического колледжа Наликуле Элизабет Меке. Представители Малави признались, что особенно их вдохновляет проведение в Астане традиционной конференции World Association of Lesson Studies (Всемирная ассоциация исследования урока), в которой все они мечтают принять участие.

– С африканскими коллегами мы познакомились в Нидерландах, в Зволле, осенью прошлого года, когда принимали глобальную эстафету WALS, – отметила директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова.

По ее словам, тогда представители сразу нескольких стран, заинтересованные международным сотрудничеством ЦПМ, подошли с разными партнерскими проектами по профессиональному развитию, предложили взять их на обучение. Первыми начали работать с Малави, со столичным колледжем Наликуле.

Новый партнер Центра педагогического мастерства – Nalikule College of Education – престижный колледж при министерстве образования, науки и технологий Малави создан правительством страны, построен при техничес­кой поддержке Японии. Известен он как один из инновационных центров в национальном образовании, ориентирован на преподавание естественных наук и математики. Планируется, что в марте малавийские учителя прилетят в Астану и продолжат обучение исследовательской деятельности в реальном формате, также будут изучать казахстанскую систему среднего образования.

Новый международный проект вновь доказал успешную миссию отечественного Центра педагогического мастерства в качестве глобального амбассадора Lesson Study. В сентябре в Астане на традиционной конференции WALS встретятся самые продвинутые эксперты и практики, которые специализируются на исследовании урока. Плани­руется, что в Казахстан прилетят представители Великобритании, Сингапура, Японии, Финляндии, Малайзии, Австрии, Китая, Сое­диненных Штатов Америки, Гонконга, Турции – всего более 50 стран.

Внедрением глобального тренда lesson study в отечественное и мировое образование Центр педагогического мастерства занимается более десяти лет. В разные годы в ЦПМ обучались зарубежные коллеги из Азербайд­жана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркмении, Якутии – Саха.

В настоящее время совместно с Европейским союзом плани­руется еще один международный проект центра – актуальный семинар «Педагогика будущего: решения для современных школ» для министерства образования и науки Таджикистана, а также для представителей педагогичес­ких структур вилоятов.

#Образование #НИШ #РК #опыт #африканские педагоги

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