В Казахстане начали обучение африканских педагогов
10
Мира Алипинова
Впервые в стране в Центре педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» начали обучение зарубежных коллег с африканского континента. Это новый международный проект центра, в рамках которого продолжается системный трансфер казахстанских интеллектуальных технологий в мировое образование. В течение двух недель большая группа учителей из малавийского Лилонгве каждый день будет подключаться к Астане. Самым перспективным преподавателям из педагогического колледжа Наликуле (Nalikule College of Education) предстоит осваивать главные алгоритмы lesson study (исследование урока) и action research (исследование действием).