В Казахстане намерены повысить статус пресс-секретарей
Ксения Воронина
Вице-министр информации и коммуникаций РК Алан Ажибаев представил концепцию законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций", передает Kazpravda.kz.
Концепция направлена на совершенствование законодательства по вопросам СМИ, телерадиовещания, связи и информатизации для дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности отечественного информационного пространства.
В рамках изменений в законодательстве планируется облегчение правовой нагрузки на СМИ, ввод в область правового регулирования новых видов СМИ (в частности, регистрация блогеров), совершенствование условий для взаимодействия между государственными органами и СМИ посредством повышения статуса пресс-служб и пресс-секретарей, внесение изменений в законодательство по части рекламы в СМИ.
В частности концепция содержит предложение обязать журналистов проверять информацию на достоверность и брать от лица, чья информация подлежит разглашению, собственноручное письменное разрешение на разглашение сведений из личной жизни и персональных данных.
"По поводу достоверности журналисты очень часто используют слухи и какую-то неправдивую информацию, которая используется в интернете. Вообще, по журналистской этике очень важно, чтобы журналист искал первоисточник. Поэтому в данной концепции законопроекта мы пытаемся обратить внимание на то, чтобы журналисты искали первоисточник информации. Пресс-секретарь и пресс-служба – это первоисточник", – пояснил он.
Вместе с тем, вопрос об "инсайдерах" или информации из анонимного источника остался открытым.
"Много споров было по поводу этого. И всегда возникали не очень приятные ситуации по этому моменту, потому что информация может быть ложной. К сожалению, такое бывает. Мы пытаемся переориентировать и сделать все возможное, чтобы вы обращались непосредственно к государственным органам, в пресс-службы, где получили бы четкую правдивую информацию. Поэтому мы хотим, чтобы пресс-службы подчинялись непосредственно первому руководителю, тогда вы (журналисты – прим.ред) будете получать от них достоверную информацию. Вот это мы хотим прописать в законе", – отметил Ажибаев.
Он также напомнил, что журналисты, которые собирают информацию, обязаны хранить ее в течение трех месяцев после публикации материала, что обеспечивает им правовую защиту. Журналистам, которые сотрудничают с международными СМИ, предлагается проходить регистрацию в МИД РК.
Кроме того, предусматривается создание условий для соблюдения прав детей, в частности запрет на публикацию фотографий пострадавших детей и разглашение персональной информации, а также превентивную защиту несовершеннолетних от деструктивной информации при работе в Интернете.
"Касательно интернета предусматривается фильтрация информации по возрастному цензу. Например, в школах в точках доступа к Wi-Fi будет ограничен доступ к определенным ресурсам или контенту. Родители и сами часто обращаются к мобильным операторам, чтобы они ограничили выход в Интернет для их детей", – пояснил Ажибаев.